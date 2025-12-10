台灣女兒當選美國市議員！ 謝宛儒驚人經歷曝光

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國華盛頓州默瑟島（Mercer Island）日前選出市議會第7席市議員，美籍台裔謝宛儒（Julie Hsieh）以57%的得票率獲得壓倒性勝利，並宣誓就任，成為西雅圖地區少數的華裔市議員。

謝宛儒6歲移民美國，成年後也曾一度舉家搬回台灣。謝宛儒擁有史丹佛大學文學學士學位和貝勒醫學院醫學博士學位，更涉足各種藝術創作，包含聲樂表演和視覺藝術，從事聲樂工作20年，經常受邀在美國和台灣演出。她也創辦了「宛儒藝術中心（Yuan Ru Art Center）」，在台北與華盛頓貝爾為尤（Bellevue）都有畫廊。

謝宛儒在個人競選網站上向選民和輔選員表達感謝，表示將持續為社區服務，與大眾交流。

