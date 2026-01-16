台灣女兒舒華唱進大巨蛋！i-dle 世界巡演重磅來台 「三階段購票」一次看

四季線上／陳軒泓 報導

韓國人氣女團 i-dle 於 2025 年迎來出道七週年，她們選擇重新出發，宣布把原本團名的「G」拿掉，象徵團體以更自由、無界限的姿態，全面迎向音樂與概念的全新篇章。5人在 2025 年度過充滿挑戰又精彩的一年，隨著 2026 年來臨，官方日前重磅宣布開啟第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，海外首站來到臺北大巨蛋，本場演唱會將採三階段售票，門票分為 10 種票價，2月1日全面啟售。

韓國女團 i-dle 將於3月7日登上臺北大巨蛋開唱（照片提供：KKLIVE、CUBE）

回顧 2025 年，團員各自跨出舒適圈，在不同領域強勢發光。隊長小娟躍升為精品新寵，成為 Coach 品牌大使；舒華挑戰主持新身分，接下網路綜藝《鑑定師》全球版，並擔任 ACON 音樂節主持人；Minnie 在一月發表專輯《HER》正式 solo 出道，以一人之姿站上臺北大巨蛋開球，氣場全開；雨琦身兼製作人推出單曲〈Motivation〉，展現創作能量；薇娟則發行迷你二輯《MY, Lover》，以甜美聲線融化人心。五人五色各自精彩，也讓歌迷看見 i-dle 無限延展的可能性。

i-dle 團員各自發展成績亮眼（照片提供：KKLIVE、CUBE）

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》巡演於 2 月 21、22 日從首爾揭開序幕，海外首站獻給臺北，並陸陸續續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地與全球的 NEVERLAND 見面。事實上 2024 年 i-dle 就曾登上臺北小巨蛋，更創下連辦三場票房秒殺的紀錄，當時舒華誓言「下次唱進大巨蛋」，如今 i-dle 確定於3月7日站上臺北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上臺北大巨蛋的女子團體。

【售票資訊】

售票平台：KKTIX

票價：NT$7,180（VIP）/ 7,100/ 6,880 / 6,280 / 5,980 / 4,980 / 4,580 / 3,680 / 2,480 / 2,280

★i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員優先購票：

購票登記：自 1/16 中午12點至 1/19 中午12點止，於 Berriz 網站完成登記。

購票時間：自 1/24 18:00 至 22:00 止

★國泰世華 CUBE 信用卡優先購：2/1（日）10:00 起至 13:59 止

★全面啟售時間：2/1（日）14:30 起

i-dle 2026世界巡演臺北站（照片提供：KKLIVE、CUBE）

