台灣女力遠征大阪馬！幕後金主超低調 竟是日本捷運營造大廠

生活中心／師瑞德報導

台灣四位女將程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀，獲捷運營造大廠「奧村組」贊助，將遠征大阪國際女子馬拉松。行前特地參訪潛盾工程，體悟「沒有奇蹟、只有累積」的精神，期許像潛盾機般堅定前進，在世界級賽道上展現台灣韌性。(圖／奧村組提供)



四位來自台灣的女子長跑好手21日啟程飛往日本，目標鎖定1月25日開跑的「大阪國際女子馬拉松」。這場賽事門檻極高，是全球頂尖女跑者必爭的聖地。有趣的是，這次全額贊助她們機票、食宿與訓練費用的，並非知名運動品牌，而是一家百年來專注於「挖掘隧道」、正在台灣興建捷運工程的日本營造大廠：「奧村組」。

為何營造廠要贊助馬拉松？緣分來自「熱愛跑步的大阪老闆」

一家做土木工程的公司，怎麼會跟馬拉松扯上關係？這段緣分其實很熱血。奧村組的總部位於大阪，社長本人就是一位馬拉松愛好者。在他眼中，馬拉松跑者一步一步累積里程的孤獨與堅持，跟營造業一磚一瓦堆砌、每天在地底推進幾公尺的工程精神，本質完全相同。

廣告 廣告

因此，日本總公司長期贊助「大阪國際女子馬拉松」；而深耕台灣24年的「奧村組台灣分公司」，為了延續這份企業精神，決定發起「應援台灣計劃」。總經理深井亨認為，台灣有許多優秀的市民跑者，值得站上世界舞台，於是奧村組成為了她們最強大的後盾。

賽前的特殊儀式：走進地底看見「看不見終點」的賽道

出發前，奧村組特別安排這四位選手「下工地」，參訪正在施工中的捷運潛盾隧道。站在巨大的潛盾機前，工程師告訴她們：「這台機器每天只能前進兩到三公尺。」

這句話震撼了在場所有人。對於追求速度的跑者來說，兩公尺微不足道，但對工程而言，這就是通往貫通的必經之路。這場地底冒險，讓她們在賽前吞下了一顆定心丸，原來，沒有奇蹟，只有累積。

台灣四位女將程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀，獲捷運營造大廠「奧村組」贊助，將遠征大阪國際女子馬拉松。行前特地參訪潛盾工程，體悟「沒有奇蹟、只有累積」的精神，期許像潛盾機般堅定前進，在世界級賽道上展現台灣韌性。(圖／奧村組提供)

Almo程彥綾：從為了「喝一杯」到全馬破三的市民跑者

笑容爽朗直率的Almo，2018年開始跑步的理由很單純：下班後的「減肥跑」，以及跑完後獎勵自己的一杯酒。後來她加入NRC擔任配速員，心態從「被服務」轉變為「服務他人」，開始嚴肅面對訓練。她在2024台北馬跑出2小時58分佳績，這次目標直指2小時55分。

參訪工地那天，她看見地下六樓有女性工程師的身影，內心一陣激動。她形容跑者就像那台潛盾機，「雖然慢，但我們始終在前進。」看著女性在過往以男性為主的工程界發光，她也準備好在大阪賽道上證明素人跑者的價值。

台灣四位女將程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀，獲捷運營造大廠「奧村組」贊助，將遠征大阪國際女子馬拉松。行前特地參訪潛盾工程，體悟「沒有奇蹟、只有累積」的精神，期許像潛盾機般堅定前進，在世界級賽道上展現台灣韌性。(圖／奧村組提供)

古曉文：全職三寶媽 每天用一小時找回自己

古曉文的故事，是許多職業婦女的縮影。身為三個孩子的母親，還有全職工作，時間被切割得零碎。跑步始於產後減重，卻意外跑了十五年，成為歷代百傑。對她來說，跑步是每天唯一能卸下「媽媽」、「員工」身分，只屬於「古曉文」的一小時。

她的強大來自驚人的紀律，即便第三個孩子出生後，仍在初馬跑出332的成績。雖然2020年曾因傷DNF（未完賽），但挫折讓她更強大。這次去大阪，她的願望很純粹：不管能不能再次破三，都要在這場頂級賽事中，毫無保留地展現韌性。

台灣四位女將程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀，獲捷運營造大廠「奧村組」贊助，將遠征大阪國際女子馬拉松。行前特地參訪潛盾工程，體悟「沒有奇蹟、只有累積」的精神，期許像潛盾機般堅定前進，在世界級賽道上展現台灣韌性。(圖／奧村組提供)

林于馨：被伴侶一句話喚醒 聞到工地味找回初心

曾是科班田徑選手，林于馨一度因現實壓力離開跑道，投入職場。直到身旁那位被暱稱「大跟班」的伴侶問她：「不要只是話當年勇，要不要回去訓練？」這句話點燃了她心中的火苗。

重返賽道後，她在萬金石、台北馬接連跑出3小時出頭的佳績。這次參訪捷運工程，地底下的灰塵味與機具聲，意外喚醒她年輕時「白天做工、下午訓練」的記憶。她看著每天推進幾公尺的潛盾機，領悟到這跟跑步一樣沒有捷徑。這次大阪行，即使帶著傷勢，她也學會了「放慢」，要用最真實的狀態完賽。

黃馨儀：工程師的理性浪漫 把名字簽在潛盾機上

擁有工程背景的黃馨儀，習慣用數據、週期與配速來理解跑步。參訪當天，對她來說像是一場地底冒險。她在潛盾機上慎重地簽下自己的名字，象徵把自己的一小段意志留在這座城市的基礎裡。

比起感性的熱血，她更相信理性的累積。「課表是死的，人是活的」，曾經受傷的經驗讓她明白穩定才是關鍵。大阪國際女子馬拉松那種專屬女性、純粹神聖的氛圍深深吸引著她，她已準備好用工程師的精準執行力，去挑戰個人的最佳成績。

台灣四位女將程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀，獲捷運營造大廠「奧村組」贊助，將遠征大阪國際女子馬拉松。行前特地參訪潛盾工程，體悟「沒有奇蹟、只有累積」的精神，期許像潛盾機般堅定前進，在世界級賽道上展現台灣韌性。(圖／奧村組提供)

總經理終點守候

奧村組台灣分公司總經理深井亨承諾選手：「我會在終點等著你們。」這四位台灣女將，帶著地底工程「累積創造奇蹟」的啟發，將在1月25日的大阪街頭，用雙腳跑出屬於台灣女性的驕傲。

台灣四位女將程彥綾、古曉文、林于馨、黃馨儀，獲捷運營造大廠「奧村組」贊助，將遠征大阪國際女子馬拉松。行前特地參訪潛盾工程，體悟「沒有奇蹟、只有累積」的精神，期許像潛盾機般堅定前進，在世界級賽道上展現台灣韌性。(圖／奧村組提供)

更多三立新聞網報導

被電子業耽誤的情歌王子？金寶許勝雄尾牙深情開唱 全場暴動喊安可

超好吃菜單出爐！金寶旺年會端君品「龍蝦鮑魚」 豪撒千萬大獎

獨／別光看神人爬！台北101垂直馬拉松日期曝光 5月9日換你挑戰2046階

金寶旺年會報喜！營收1950億持平 許介立：獲利結構更優化

