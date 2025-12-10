台灣女團成員證實入獄！關四年又慘被離婚 牢獄生活苦學盼扭轉人生

記者鄭尹翔／台北報導

王宥忻打造熟齡女團 F40。（圖／女神愛啪啪提供）

由「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 F40 近日正式成軍，尚未正式出道便在網路掀起高度討論。團名 F40 不僅代表四位成員的年齡區間，更象徵 Flower（再次綻放）、Freed（獲得自由）與 Fearless（無畏未來）。王宥忻坦言，這個團之所以限定「年過 40、離過婚」，是因為成員們都是在婚姻裡真正看清自己、重新找回人生方向的女性，她希望 F40 成為熟齡世代站上舞台的全新典範。

Cony 的人生因合夥人落跑，獨自扛下所有債務，最後因票據問題被判刑，在監獄裡待了四年。（圖／女神愛啪啪提供）

身兼團長與製作人的王宥忻透露，成軍以來的所有開銷皆由她一手扛起，「她們是我旗下的藝人，我當然要把她們推向舞台。」F40 最大的話題並非外貌或年紀，而是每位成員都擁有足以拍成戲劇的生命歷程。從婚姻、事業到谷底後的重生，她們的故事比八點檔更曲折，也更真實，成為這個女團最核心的魅力。

成員 Cony 的經歷堪稱人生大翻轉，曾因合夥人落跑獨自扛下債務，因票據問題入獄四年，卻在獄中寫書、考證照，甚至教英文，把牢房當成教室。出獄第三天，她被迫離婚，人生再度翻篇。靠著重新學習與努力，她重建生活、遇見新的幸福，如今以女團身分重回舞台，展現強大生命力。另一位成員艾軒，因為信仰選擇婚姻，卻在婚後遭逢小三入侵家庭，對方還當面挑釁，讓她瞬間清醒選擇離婚。離婚後她展開「十年升級計畫」，一邊環遊世界、一邊進修，把 500 萬投入在自己身上，將整型化為自信宣言，徹底活出屬於自己的樣子。

最年輕的成員關關雖未滿四十，但人生歷練毫不遜色。她的前夫長期涉毒與犯罪，讓婚姻動盪不安；她甚至在懷孕四個月時，被警方帶進警局驗尿，那份恐懼至今仍記憶深刻。最終讓她選擇離開的是前夫把小三帶回家，還被兒子撞見。為了孩子，她決定轉身離婚，如今與現任丈夫婚姻幸福，不僅迎來一歲的小女兒，丈夫也全力協助照顧她與前夫的兒子。關關坦言：「我人生第二次幸福來得很珍貴，也想在舞台上成為孩子的榜樣。」

F40 目前正投入新單曲《愛啪啪》的密集訓練，從唱功、拍子到舞步都重新磨練。四位成員笑說，年過四十跳得很瘋不是問題，只是拉筋時間要長一點、跳完隔天稍微會痠。王宥忻則表示，F40 想向所有正在困境中的人喊話：「離婚不是失敗，而是重新牽手自己的開始。四十歲不是句點，是人生的第二次出道。」F40 期望用歌聲、舞台與過去的淚水堆疊出的力量，帶領更多熟齡女性勇敢站上人生的新舞台。

