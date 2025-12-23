即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍昨（22）日於外交部接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文及其夫人，並與瀧波宏文率領的「TY會」訪團成員進行交流。林佳龍表示，瀧波宏文參議員今（2025）年9月曾以農林水產副大臣身分訪台，成為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一，以具體行動展現其對台灣的重視與深厚情誼。





林佳龍指出，瀧波參議員此次再度訪台，率領包括參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏等「TY會」成員一同來訪；而「TY會」由瀧波宏文與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，亦巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」，多年來持續以實際行動推動台日各項合作與交流。

廣告 廣告

林佳龍進一步說明，瀧波宏文與台灣的連結不僅止於理念，更源自家庭。瀧波夫人為土生土長的台灣人，過去兩人在日本登記結婚時，夫人國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公平，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法過程中發揮關鍵影響力。

林佳龍強調，瀧波宏文始終以務實方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也反映其家庭對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖；他並向瀧波宏文表達感謝，指出「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

林佳龍也感謝小林一大參議員對其積極走訪各國、拓展台灣國際空間努力的肯定；雙方並就深化台日關係交換意見，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木大地參議員十分期待推動台日游泳交流，而曾以自行車環台的宮本和宏參議員，則分享以自行車觀光促進地方創生與振興地方經濟的經驗。

展望未來，林佳龍強調，衷心感謝瀧波宏文、小林一大、鈴木大地及宮本和宏4位參議員真心熱愛台灣，從不同領域、以不同的行動支持台灣，為台日友好關係注入更多活力，一同深愛台灣、共同守護台日情誼。

據了解，瀧波宏文今年9月訪台期間，曾與前總統蔡英文及總統府資政謝長廷會晤，報告他身為日華懇戶籍問題專案小組（PT）主席，推動台灣戶籍制度化的努力成果，雙方談話超過1.5小時。

快新聞／台灣女婿瀧波宏文率團訪台 林佳龍致謝友台修法深化情誼

總統府資政謝長廷（左1）、前總統蔡英文（左2）與日本參議員瀧波宏文（中）今年9月間會晤。（圖／翻攝自@HiroTakinami社群平台X）

滝波宏文指出，此次討論內容廣泛，包含日本食品進口限制的解除動向，以及世界貿易組織（WTO）等相關事宜，會談時間大幅超出原定安排，超過1個半小時。

據了解，日華懇在2022年11月設立了戶籍問題專案小組（PT），長期推動讓來台歸化者可以不再被標註為中國，而是改記為「台灣」，日本法務省已於5月起承認可在戶籍欄位標示地區名，可在國籍欄登記「台灣」二字。





原文出處：快新聞／台灣女婿瀧波宏文率團訪台 林佳龍致謝「友台修法」深化雙邊情誼

更多民視新聞報導

林佳龍今起率團出訪帛琉 盼推動兩國醫療、觀光等領域合作

25年邦誼篤睦！林佳龍率榮邦經貿團抵達帛琉 感謝惠恕仁伉儷設宴款待

林佳龍訪帛琉晉見惠恕仁總統 盼台帛共築永續繁榮藍圖

