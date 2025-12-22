台灣女婿瀧波宏文率「日參議院TY訪團」訪台3天 外交部：誠摯歡迎

中華民國外交部。（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





「日本參議院TY會台灣訪問團」將於今（2025）年12月22日至24日訪台，由日本參議院瀧波宏文議員擔任團長，團員包括夫人瀧波史織、小林一大參議員、鈴木大地參議員、宮本和宏參議員一行5人，我外交部今（22）日對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，該訪團在台期間將晉見賴清德總統、拜會行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及新北市長侯友宜。

「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波宏文（Takinami）參議員及吉川有美（Yoshikawa）前參議員發起，名稱隱含「台灣友好」寓意。瀧波參議員為台灣女婿，曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言。此行偕同多位自民黨青壯世代國會議員訪台，以實際行動表達對台灣的支持。

