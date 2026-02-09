台灣女婿陳小春新名曝光 爆豪擲4百萬轉運

〔記者林南谷／綜合報導〕58歲港星陳小春2010年娶了台灣女演員應采兒成了台灣女婿，日前以中國政協委員出席廣東惠州政協會議，被發現他桌上名牌寫著「陳泰銓」，被翻出改名內幕。

翻開維基百科，陳小春1967年7月8日生於廣東省惠陽縣，香港男歌手、演員、主持人，本名陳小臻，但於2020年改名陳泰銓。

港媒報導，日前召開惠州市政協會議上，陳小春以新名「陳泰銓」現身，外界才發現他已悄悄改名，據悉，陳小春眼見原名羅仲謙、現年41歲港星羅子溢改名後運勢大開，才悄悄砸百萬港幣(約410萬台幣)請大師改名，老婆應采兒原名丁文，現在加冠夫姓改成「陳丁冉兒」。

