台灣女婿陳曉東返西門町掀回憶殺 銀霞、高明駿久違發文祝新年

昨(12/31)跨年夜，不少藝人都透過社群網站向粉絲問候，「台灣女婿」陳曉東聖誕節前後就回到台北，不僅坐捷運去淡水，還去了〈心理遊戲〉的拍攝地西門町逛逛；資深玉女、甄珍的胞妹銀霞也發文，感謝粉絲的愛護，祝大家快樂。

陳曉東2014年和小他14歲的台灣護士女友王妤嫻結婚，育有「朵朵」跟「多多」2個女兒；上月28日他分享到淡水，說：「魷魚還是烤的最好吃，忘了怎麼搭捷運」；29日他再分享到西門町拍影片，回憶當年在這裡拍〈心理遊戲〉MV，「也是屬於我與台灣特別的緣分之一」，昨晚他也在家中看了101煙火，陪粉絲一起隔空跨年。

資深玉女銀霞近年傳出醫療糾紛並發現罹患卵巢癌，昨她曬過去的美照報平安；男歌手高明駿也久違發文，預告：「跟製作人國榮老師一起規劃著2026，很期待，也很感謝，感謝一路沒把我忘記的粉絲們，感謝一路還願意支持我的你們，或許接下來的路會是辛苦的，但還是希望能再次站在舞台，為你們再次演唱」。

而平時常分享對時事感想的甄妮，寫下：「艱難2025完畢，迎，更猛2026，準備好了嗎？祝福你」；挺過喪母之痛的唐治平，近來不時更新近況，說：「今天跨年夜，我有吃很飽喔～祝各位~2026年身體健康、心想事成喔！」；男演員樊光耀日前心疼王月摔傷接受手術，昨再度發文勉勵大家：「2025一切衝突、紛爭、動蕩、災禍，就都留在今天吧。我們還在世上，還在路上，前行」。

