「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文率團訪台 將會面賴清德、卓榮泰

〔記者黃靖媗／台北報導〕「日本參議院TY會台灣訪問團」今(22)日至24日訪台，由「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文擔任團長。外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會行政院長卓榮泰。

外交部說明，訪團成員包括瀧波宏文的夫人瀧波史織，與參議員小林一大、鈴木大地、宮本和宏一行5人；該團在台期間將晉見總統賴清德、拜會行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及新北市長侯友宜。

外交部說明，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波宏文(Takinami)參議員及吉川有美(Yoshikawa)前參議員發起，名稱隱含「台灣友好」寓意。瀧波宏文為台灣女婿，曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言。

外交部指出，瀧波宏文此行偕同多位自民黨青壯世代國會議員訪台，以實際行動表達對台灣的支持。

