「台灣女婿」日本參議員率團訪台 林佳龍接見致謝：戶籍正名台灣幕後推手

中日關係緊張之際，日本國會會期於17日結束後，多名重要日本國會議員接力訪團訪台。外交部長林佳龍今（23）日表示，昨日於外交部接見「台灣女婿」日本前農林水產副大臣、現任自民黨參議員瀧波宏文。他提到，瀧波宏文今年9月曾以農林水產副大臣身分訪問台灣，為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一，以具體行動展現其對台灣的重視與深厚情誼。

外交部今日發布新聞稿轉述，林佳龍昨日接見由瀧波宏文率領的「日本參議院TY會台灣訪問團」一行人，雙方就推展台日第三國合作、防災、經貿合作等議題交換意見。林佳龍則透過臉書解釋，TY會是瀧波宏文與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，更巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」，多年來持續以實際行動，推動台日各項交流合作。

廣告 廣告

林佳龍說，瀧波宏文與台灣的連結不僅止於理念，更源自家庭。瀧波宏文的夫人，為土生土長的台灣人，過去兩人在日本登記結婚時，夫人國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公平，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法過程中發揮關鍵影響力。

林佳龍指出，瀧波宏文始終以務實方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也反映其家庭對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。他也向瀧波宏文致謝，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮，「我認為『台灣就是台灣』」。​

同時，林佳龍也感謝隨行來訪的參議員小林一大，對其積極走訪各國、拓展台灣國際空間努力表達肯定。雙方就也特別在「運動外交」方面交換意見，運動選手出身的鈴木大地十分期待推動台日游泳交流，而同樣隨行來訪的參議員宮本和宏，則曾以自行車環台，他在會中也分享以自行車觀光促進地方創生與振興地方經濟的經驗。

林佳龍強調，自己衷心感謝瀧波宏文、小林一大、鈴木大地及宮本和宏4位參議員真心熱愛台灣，從不同領域、以不同的行動支持台灣，為台日友好關係注入更多活力，一同深愛台灣、共同守護台日情誼。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

