「台灣女婿」瀧波宏文會晤林佳龍 分享推動日本戶籍正名「台灣」過程

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨(22)日於外交部接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文，並與瀧波宏文率領的「TY會」訪團成員交流。瀧波宏文於席間分享他擔任「日華議員懇談會」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載「台灣」的過程。

林佳龍表示，瀧波宏文今年9月曾以農林水產副大臣身分訪台，成為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一，以具體行動展現其對台灣的重視與深厚情誼，此次再度與參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏等「TY 會」成員一同來訪。

林佳龍進一步說明，瀧波宏文與台灣的連結不僅止於理念，更源自家庭。瀧波夫人是土生土長的台灣人，過去兩人在日本登記結婚時，夫人國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公平，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法過程中發揮關鍵影響力。

瀧波宏文也特別分享他擔任「日華議員懇談會」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載「台灣」的過程，並表示樂見日本參議院友台力量逐漸擴大。

林佳龍表示，瀧波宏文始終以務實方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也反映其家庭對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。他並向瀧波宏文表達感謝，指出「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

林佳龍也感謝小林一大對其積極走訪各國、拓展台灣國際空間努力的肯定，雙方並就深化台日關係交換意見，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木大地十分期待推動台日游泳交流，而曾以自行車環台的宮本和宏則分享以自行車觀光促進地方創生與振興地方經濟的經驗。

此外，林佳龍也就台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)一事指出，台灣符合CPTPP入會標準，期盼日本持續發揮領導力，協助儘快展開我國入會談判工作，共創區域榮景。

「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文率團訪台 將會面賴清德、卓榮泰

日本戶籍可寫台灣 「台灣女婿」瀧波宏文揭正名內幕

