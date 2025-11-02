台灣女孩日 妝髮展現自信
記者鄭鈞云∕基隆報導
為響應十月十一日「台灣女孩日」，基隆市政府社會處日前於基隆市婦幼福利服務中心舉辦「一一四年台灣女孩日-女力綻放 自信飛揚」活動。活動以「女孩改造大作戰」為主軸，結合妝髮體驗、攝影紀錄與「女孩心願牆」等互動設計，鼓勵女孩勇敢展現自信、綻放個人魅力。
活動邀請專業彩妝團隊與攝影師協力打造「Before & After」的自信蛻變，讓每位參與者在改造過程中重新看見自己的力量。基隆市政府副發言人吳禹辰表示，女孩日的設立意在彰顯女性多元角色與價值，此次活動不僅讓外在煥然一新，更讓內在力量被看見，具體呈現了「自信即美麗」的信念。
現場分為「活動開始區」與「改造區」，在溫馨愉快的氛圍中展開。女孩們帶著期待與笑容體驗妝髮改造，在鏡頭前綻放最真實的笑容；同時，由基隆張老師中心設立的「女孩減壓站」透過心理測驗與互動遊戲，協助參與者探索情緒、學習接納自我，從心出發展現溫柔力量。
其中一位七十歲的女性參與者笑著分享：「青春不會消失，只要願意讓自己更美、更自信，就永遠是女孩。」她的話語感動現場，也展現「女孩」是一種面對生活的勇氣與態度。另一位身心障礙朋友在彩妝師細心妝點後驚喜地說：「沒想到自己也能這麼亮麗。」真摯的笑容成為活動中最動人的瞬間。
