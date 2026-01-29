台灣女孩神手速寫「攀101英姿」！霍諾德真的收到了：一定掛在家裡牆上

生活中心／魏聖凌報導

美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰赤手獨攀台北101，僅花91分鐘就成功登頂，Netflix全程直播，此壯舉震撼全球，數千名台灣民眾湧入101周圍直擊，台灣女孩吳沁頤更在現場以神筆速寫霍諾德的攀爬英姿，該作品不但吸引超過45萬次瀏覽，更直接把畫作送到霍諾德手上，讓霍諾德相當感動，親口承諾「要把畫裱起來，掛在家裡牆上！」

吳沁頤速寫霍諾德赤手獨攀台北101。（圖／IG:wuqinyi77授權提供）

吳沁頤25日在IG發文，PO出自己在101現場速寫的畫面，並高舉著畫作和101合照，她提到，自己國中曾攀岩，能在101底下親眼見證Alex Honnold的挑戰，那種震撼依然不可思議，更直呼「能在現場見證，是今天最棒的禮物，好想好想把這份速寫的當下跟alex分享！」

吳沁頤高舉畫作與台北101合照。（圖／IG:wuqinyi77授權提供）

沒想到吳沁頤真的如願，事後她在IG發文，PO出自己和三位Netflix工作人員的合照，其中一位工作人員正是《赤手獨攀台北101》攝影師Pablo Durana，讓她直呼「我的天啊…真的完成了這個不可能的任務！PM 10:40⋯我成功將作品送出了！」「謝謝你們願意停下腳步幫我轉交這份作品，這對我來說意義重大！」「我真的很想看到Alex收到畫作的那一瞬間！無論如何，心意跟祝福能夠送出去，這感覺真是太棒了。讓我們一起享受生命中的每一刻。」

Netflix工作人員幫吳沁頤把作品交給霍諾德。（圖／IG:wuqinyi77授權提供）

Pablo隨後也在個人社群轉發吳沁頤的貼文，「我很喜歡看到人們用各種不同的方式，來體驗Alex 的攀登。」大讚她的速寫作品充滿力量，更私下傳訊息給她，「妳創作了這麼多畫作並當作禮物送給身邊的人，真的太讓我印象深刻了，妳太善良了！」

而最令吳沁頤激動的是，雖然沒能與霍諾德本人見面，但Pablo轉達了霍諾德的親口回饋，透露霍諾德看到畫作時露出燦爛笑容，不僅表示非常喜歡，甚至更承諾「會將這些畫作裱起來，掛在自己家裡的牆上。」

霍諾德收到吳沁頤畫作，並承諾會裱起來掛在家裡牆上。（圖／IG:wuqinyi77授權提供）

霍諾德的肯定讓吳沁頤相當感動，也更加相信自己的堅持，「生活的每一天都在不同的現場速寫，這個感覺很棒，每次挑戰極限」、「我想去見證無數這樣的時刻，用畫筆紀錄那些影像以外的瞬間。不只是去畫畫，透過速寫『見證』更多生命的勇氣」、「正在學習如何用這份價值養活自己。熱愛讓我出現在現場，專業讓把現場變成永恆。」

