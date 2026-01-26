「台灣女孩」有新身分！凌友詩接任陸全國港澳研究會副會長
大陸全國港澳研究會日前在北京完成第五屆會員代表大會換屆，現任會長鄧中華成功連任，香港方面副會長席次由原本的2人增加至3人，且全為新面孔，背景涵蓋商界、學術界及媒體界，其中「台灣女孩」大陸全國人大代表凌友詩也在名單上。
據《星島日報》消息，新任香港副會長包括全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深，香港正思研究院院長陳少波，以及全國人大代表凌友詩。過去香港方面副會長主要來自政學界。
公開資料顯示，凌友詩現年63歲，出生於高雄眷村，父親為前海軍副艦長，17歲時舉家移居香港。她取得香港中文大學中文、公共行政雙碩士、香港大學政治哲學博士後進入港府工作。2019年3月11日，凌友詩在大陸全國政協會議上自稱是「平凡台灣女孩」，並語調高亢地宣稱「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」
陸委會曾因凌友詩擔任大陸第13屆全國政協委員，裁處新台幣50萬元罰鍰；2022年12月當選第14屆全國人民代表大會香港特別行政區代表後，陸委會於5月19日再度開罰50萬，兩次罪名皆為違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項。
凌友詩認為，陸委會對她開罰是希望產生殺雞儆猴的效果，讓有志投身中華民族建設的台灣居民因而卻步。她直言，如果繳交這筆罰款就代表認可台灣當局的做法，認為自己做錯了，「所以我想我決不應該向一個拒絕承認『一個中國』並且專制無道的政權繳交罰款。」
據悉，全國港澳研究會是全國性民間學術社團，也是規模最大的涉港澳智庫，以統籌、協調「一國兩制」理論與實踐研究、促進港澳與大陸相關領域學術交流合作為宗旨。
