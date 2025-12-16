台灣女孩TinTin闖韓啦啦隊 與傳奇前輩徐賢淑同台

就讀韓國中央大學放送演藝系四年級的台灣女孩TinTin，今年九月幸運接獲經紀公司邀請，一通電話開啟她的韓國啦啦隊之路，更與韓國啦啦隊傳奇前輩徐賢淑、編舞師朴騏良等人同隊，讓不少人驚呼不可思議。

根據《中國時報》報導表示，TinTin透露，自己從未接觸過啦啦隊文化，起初完全不知道徐賢淑、朴騏良是誰。在什麼都不知道的情況下，就被徐賢淑拉進群組，首次踏進舞蹈教室的那天，做完簡單介紹後，二話不說直接開始訓練。直到被朋友看到聊天訊息提醒，她才恍然大悟，原來兩位漂亮姐姐的名號早已傳遍整個韓國。

廣告 廣告

回憶當初接受邀請時，TinTin坦言原本只是抱著試試看的心情，面對未知的領域，沒想到一待就是三個月。她笑著說，明明自己只是菜鳥，九月中旬接受邀請，結果不到三個禮拜就親自上陣，還火速拍完球隊宣傳照。她直呼「我好像在作夢一樣！」直到現在，每天一結束比賽都還是有這樣的想法，不敢置信自己的人生。

目前TinTin半工半讀，一邊忙著考試唸書，一邊參與啦啦隊應援活動。她是韓國職業足球隊「FC首爾」、職業男子籃球「首爾SK騎士隊」、職業女子籃球「牙山友利銀行隊」、職業男子排球隊「仁川大韓航空金寶」、職業女子排球隊「GS加德士」的專屬啦啦隊成員。雖然團隊只有十三名成員，要應付五支不同球隊的應援，大家又累又忙，但TinTin樂在其中。

她分享練習祕辛，團隊一個禮拜只練一次，但練習量最長八個小時、最少四個小時，大約二到三個禮拜就得學習一支新的舞蹈。另外還包含五支球隊的開場、局間表演，以及各球員的應援，由朴騏良負責編舞，每次的表演都會盡量做到不重複，希望帶給球迷朋友們更新鮮、更有趣的娛樂饗宴。

身高一百六十八公分、外型亮眼的TinTin，在隊內算嬌小，還得穿增高鞋。她表示，雖然過程很累、很辛苦，自己還只是個菜鳥，自認舞蹈不夠成熟、動作記舞較慢，可是十分熱愛這份工作以及啦啦隊的身分。

TinTin強調，「一定要有熱忱，才堅持得下去！」球場的熱情氛圍深深感動了她，再加上公司、團隊氛圍超好，讓她大讚這份工作超級幸福。她希望透過自身經歷和在韓國啦啦隊的故事，讓台灣朋友們知道，「我們很努力、很認真、很認真地在應援！」消除大家對韓國啦啦隊的負面標籤，改變外界對韓國啦啦隊的刻板印象。TinTin相當樂觀，期許明年更加進步，帥氣地和姐姐們一同表演。

延伸閱讀

奈良美智看《大濛》感動落淚 喊：希望日本也上映

裘莉震撼公開乳房切除疤痕 吐背後心聲

爆偷吃已婚富商！Dora證實離開樂天啦啦隊 曝未來規劃