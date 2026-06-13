台灣女建商掌舵地產聯合國1／布局13年 她從總機小姐做到世界不動產聯盟總會長 幫台灣正名 聯合國也要諮詢她
6月中，在聯合國代表見證下，龍寶建設董事長張麗莉正式接任FIABCI（世界不動產聯盟）總會長，成為該組織首位華人女性總會長。FIABCI是被聯合國認可的非政府組織（NGO）之一，被稱為不動產聯合國，這也代表台灣不動產業躋身國際決策核心。
這項成就背後，是拚命三娘張麗莉長達13年的深耕與布局。為了提升台灣國際能見度，她在2013年自掏腰包支付上千萬元保證金，讓FIABCI世界年會在台中舉辦。此後，她年年出席FIABCI年會為台灣發聲，在2017年成功將台灣分會名稱從「Chinese Taiwan」正名為「Taiwan」，也讓她進入理事會核心，進而當選會長。
此次於維也納舉行的交接典禮，更有超過200位台灣不動產業者到場力挺，展現產業高度凝聚力與積極參與國際永續城市發展的決心。
6月12日，第76屆FIABCI（世界不動產聯盟）於奧地利維也納舉辦。中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉（Lily Chang）穿著一身鐵灰色晚禮服，優雅地走進維也納蘇菲大廳（Sofiensale），來自全球八十多個會員國、 數百名會員，以熱烈的掌聲歡迎她正式接任FIABCI總會長。這次是睽違37年，FIABCI再度在維也納舉辦年會，因此交接典禮相較以往更加盛大，不少前任世界總會長都專程前來為張麗莉祝賀。她笑道：「我和他們的交情很深，認識十多年了。」
拚命三娘 為榮譽而活
成立於1951年的FIABCI，是被聯合國認可的非政府組織（NGO），在聯合國具諮詢地位，有地產聯合國之稱。這次交接典禮，聯合國也派出副祕書長級官員見證。在此之前，台灣僅有大陸工程創辦人殷之浩曾當選過世界總會長。張麗莉出發維也納前接受本刊專訪時說：「他是將台灣建築產業推向國際舞台的關鍵人物。1989年，他是在維也納卸下總會長一職，龍寶建設也成立於這一年。時隔37年，我也在維也納接任。這些巧合讓我感到不可思議。」
在建築界有「拚命三娘」之稱的張麗莉，是台中的豪宅女王，她推案不需接待中心即可賣完。今年已72歲看上去比實際年齡年輕十幾歲。她的活力十足，無論是公司或公共事務，她都親力親為。天秤座的她說：「我沒有拚，這是榮譽感。我是無可救藥的為別人的掌聲而活。女兒覺得我很愛面子，我說我是不能丟臉。」
在台北大安區出生長大，張麗莉銘傳商專畢業後（現為銘傳大學），首份工作是當外商公司總機小姐，她很自豪地說：「外商公司很重視總機，因為是公司門面，除了接電話，還要幫大老闆訂房間、訂機票，我很貼心，做事很仔細，很多人都說恨不得把我裝在皮箱帶走。」
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