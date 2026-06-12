台灣女建商掌舵地產聯合國2／她從家庭主婦變建商 所有建案都是精裝修 不用接待中心就賣光

張麗莉至今親自跑工地，每個工序她都要親自把關。

她在兒時是旱鴨子，一次意外差點溺斃，讓她下定決心學游泳，國中時期就參加游泳校隊，還曾得過大專盃游泳冠軍。「就是一直破記錄啊！然後自己破自己記錄。」她與夫婿李臻餘也因為游泳結緣，「我去考救生員訓練班第二期，他當時是我的主考官。」

擅長設計 創銷售傳奇

李臻餘家境優渥，母親是蔣宋美齡的姐妹淘。張麗莉婚後跟著夫家搬到波士頓，她曾修讀室內設計，還考取相關證照。1984年，因先生工作的關係、返台定居。「生老二時，台中沒有坐月子中心，我只好回台北娘家，住在坐月子中心。」張麗莉看見商機。當時李臻餘買了一塊地，她想蓋坐月子中心，市調結果改蓋大樓，催生了龍寶的第一個建案「中港臻邸」。

廣告 廣告

張麗莉以家庭主婦的角度去想，一個房子應該如何。她擅長室內設計，一般建案只提供廚具，她帶著木工，把天花板及線板、鞋櫃等收納木工全部做好才交屋。（龍寶建設提供）

「很多建築人在規劃個案都是盤算數字，我以家庭主婦的角度去想，一個房子應該如何。第一個案子虧一千七百多萬元。」擅長室內設計的張麗莉，帶著木工，把天花板及線板、鞋櫃等收納木工全部做好，甚至連燙衣板、浴室隱藏的汙衣籃都準備了。「我希望買我房子的人，蓋好就可以搬進去，不需再敲敲打打。」精裝修會拖延工期，少有建商願意做，現在反而成為龍寶最大特色，上午交屋完，下午就有屋主住進去。

李臻餘是張麗莉的最大金主，第一個案子就賠錢，自然有些怨言，「我信誓旦旦地說，這是未來的廣告費用，我們將這個建案當做打廣告。」果真，第二個案子「福華臻邸」很快就賣完。

張麗莉兒時原本是旱鴨子，一次意外差點溺斃，讓她下定決心學游泳，國中時期就參加游泳校隊，還曾得過大專盃游泳冠軍。（龍寶建設提供）

張麗莉（左）與李臻餘（右）鶼鰈情深，龍寶創立至今的所有建案都以「臻」命名。（龍寶建設提供）

九二一大地震更讓龍寶的服務一戰成名。「我動員同事衝到各建案現場，我們陪伴住戶3個月；櫥櫃倒了，幫他們搬正，牆壁有裂，紀錄下來修繕。那時候住戶都說，龍寶是建築業的慈濟。」自此，只要她一推案，不但要排隊，還要預約，在台中創造許多銷售傳奇。「半夜3點銷售中心燈火通明，建案2天完銷，鬼月照樣賣。」李臻餘對她經營生意的方式，表面上有微詞，但看到這樣的好成績，心中自然相當開心，卻不會當面稱讚她。「他會跟女兒說，妳媽媽有她的一套，我聽到後心中暗喜。」張麗莉說。

張麗莉（右）計畫在水湳經貿園區打造龍寶建設總部，請到建築師戴育澤（左）規劃。

更多鏡週刊報導

台灣女建商掌舵地產聯合國3／被男建商虧叫「二粒」她這樣破局 為讓台灣辦年會 房子都不賣了還自掏千萬當押金

台灣女建商掌舵地產聯合國1／布局13年 她從總機小姐做到世界不動產聯盟總會長 聯合國也要諮詢她