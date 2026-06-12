台灣女建商掌舵地產聯合國3／被男建商虧叫「二粒」她這樣破局 為讓台灣辦年會 房子都不賣了還自掏千萬當押金

張麗莉與聯合國人居署執行主任（副秘書長級）Anacláudia Rossbach（右2）於第76屆FIABCI（世界不動產聯盟）開幕歡迎酒會合影。（世界不動產聯合會台灣分會提供）

張麗莉在建築界37年，共推出過24個建案。長期身處由男性主導的產業環境，她坦言年輕時也曾遇過言語試探與騷擾。「有人會開玩笑叫我『二粒』，我就跟那些人說，我有毅力跟耐力去破局，也讓他們知道此人不可惹。」

自掏千萬 爭取辦年會

很多人看到的是張麗莉此次接任總會長的榮耀，卻少有人知道，這是13年來，她一次次跨海奔走、讓世界看見台灣的決心。這一切，源於2013年張麗莉爭取FIABCI第64屆世界年會在台中舉辦。「中國在2009年曾有臨時取消沒辦成的紀錄，因此大會規定，如果要申辦，除了要提出proposal（提案書），還要支付保證金約一千萬元，萬一沒辦成，錢就要被沒收。」張麗莉時任台中開發公會理事長，也是FIABCI台灣分會理事。她瞞著其他成員及丈夫出這筆保證金。「我只能成功不能失敗，我真的是用生命在辦。辦年會的那一年也沒有推案。」

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2013年，張麗莉成功爭取年會在台中舉辦，一戰成名。（張麗莉提供）

「從台中市政府、不動產相關業者，為了那年的年會大家團結一致，他們都把自己的車、司機讓出來接送各個會員。今天我可以戴上這頂帽子，擁有這頂（總會長）光環，要追溯到那次年會辦得太成功。」

那次來了50個國家、四百多位會員。「所有人都知道Lily Chang。他們的回饋是對台灣印象很好，是有史以來辦得最好的年會。」永遠在破自己記錄的張麗莉說：「年會後我就有點企圖心，要讓台灣在國際的能見度更大。」自此，張麗莉從沒缺席過任何一次年會。每一次出席，都帶著兩卡皮箱，其中一卡裝滿伴手禮，「茶葉、鳳梨酥、文創品，都是小禮物，只要講到Lily Chang就是很棒。」

任總會長 組織年輕化

只要張麗莉在台灣，每個月初一十五都會帶著同事到公司旁參拜福德正神。

2017年，她順利當選「開發商暨投資者理事會主席」，成功將台灣分會名稱從「Chinese Taiwan」正名為「Taiwan」。但在同年，李臻餘卻因病驟逝。「我的人生遇到最大挑戰是沒有預期先生離開，我必須要面對新的生活。」悲痛過後，她領悟到自己還有功課要做，所以老天才會留她下來繼續完成該有的任務。

龍寶30多年來的交屋說明會，張麗莉都親自上陣。（龍寶建設提供）

就任FIABCI世界總會長後，想要做什麼？張麗莉說：「我要拓展我們的全球影響力，尤其是在新興市場。也要加強與機構和國際組織的合作，還要讓更多年輕人加入，一個組織要年輕化才能走得長遠。」FIABCI歷年來會在每年九月中旬於總會長任期所在城市舉辦此代表團活動，今年將於下一屆代表團將於台中市舉行。未來一年，台灣將跟著她，擠身世界不動產界的核心。

FIABCI在聯合國具有諮詢地位，張麗莉就任後，將帶領全球地產界跨國合作，實踐永續遠景。（世界不動產聯合會台灣分會提供提供）

FIABCI 世界會長張麗莉（中）分享，今年台灣於全球卓越建設獎勇奪「四金五銀」創新紀錄，其中社會住宅的獲獎完美契合國際關注的「可負擔住宅（Affordable Housing）」議題。（世界不動產聯合會台灣分會提供）

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