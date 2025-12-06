台灣女性站上世界舞台！「她」成幕後關鍵推手：讓台灣走向國際
記者宋亭誼／台北報導
全球小姐夫人 Miss & Mrs. Global 台灣總部今年積極推動國際交流與女性價值提升，致力讓更多台灣女性站上國際舞台。在總裁宣昶有與理事長周遊（阿姑）帶領下，台灣代表團3日參加日本全球小姐夫人的國際選美大賽。
全球小姐夫人台灣總部會長李雅楹表示：「我們的使命不只是選美，而是用美和影響力促成更多國際理解、文化互動與公益力量的擴散。」此次赴日不僅是競賽，更象徵台灣與日本在文化、時尚與國際女性議題上的深度交流。
李雅楹以「Keep Shining Forever」為品牌精神，為推動組織改革、國際合作與文化連結重要核心人物，強調女性不只擁有美的外表，更應擁有專業、自信與為社會帶來善意的力量，「希望每位女性都能因為 Miss & Mrs. Global 而發現自己的價值，不管站在舞台上或生活中，都能具備自信與力量。」她也透露，接下來台灣總部將推出更多國際合作計畫，包含台日文化巡迴、亞洲女性論壇，以及跨國公益聯盟，讓台灣在國際舞台上繼續發光。
全球小姐夫人台灣總部以國際選美為基礎，並同步擴展多項長期計畫，包括主辦與協辦國內選拔賽，以Miss、Mrs.系列選拔成為台灣女性展現專業形象的重要舞台。還有推薦台灣代表參加國際競賽，每年皆選送台灣優秀選手前往日本、韓國、馬來西亞等國參賽。同時培育女性如形象訓練、演講、儀態、才藝課程，協助參賽者與職場女性提升國際溝通能力與舞台自信。
另外結合醫療、教育與公益機構推動社會服務，與多個單位合作，長期投入乳癌宣導、弱勢關懷、兒童教育等議題。還有推動台日文化與商務交流，以選美為起點，拓展到觀光、時尚、教育與企業合作等跨領域交流。李雅楹指出，這個橫跨醫療、文化、影視與國際領域的專業團隊，是全球小姐夫人在台灣不斷成長的關鍵力量。
