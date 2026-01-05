台灣女性超忙！每天無酬照顧3.03小時 配偶的2.6倍

衛福部統計，婦女平均每日無酬照顧時間3.03小時。（示意圖／Pixabay）

根據衛福部最新婦女生活調查，發現國內15至64歲女性無酬勞做家務、照顧家人等照顧家事時間，每日平均高達3.03小時，只比5年前減少0.15小時；甚至若有配偶或同居伴侶的話，婦女平均每日無酬照顧時間為其配偶的2.6倍，達4.41小時。

衛福部每5年進行一次「15至64歲婦女生活狀況調查」，近期公布2024年調查結果，其中婦女平均每日無酬照顧時間達3.03小時，依序為做家務1.51小時，其次是照顧家人、鄰居或朋友1.47小時，以及志願服務0.05小時。相較於2019年平均每日無酬照顧時間僅減少0.15小時，其中照顧家人、鄰居或朋友增加0.09小時，做家務及志願服務則分別減少0.22小時及0.03小時。

而有配偶或同居伴侶的婦女，平均每日無酬照顧時間為4.41小時，其配偶或同居伴侶平均每日無酬照顧時間1.72小時；等同婦女花費時間為配偶或同居伴侶的2.6倍。

調查婦女處理家務情形，有86.5%婦女需處理家務，每日平均花費1.75小時，其中有配偶或同居伴侶婦女需做家務比率最高，達93.9%，每日平均花費時間2.13小時。

若就家庭主要家務處理者觀察，婦女「本人」為主要家務處理者占52.6％最多，其次為「本人的母親」占22.4％，再其次為「家人均攤」占12.8％，「配偶或同居伴侶」僅占3.4％。

衛福部社會家庭署對此表示，婦女無償照顧家庭時間，在這5年來沒有明顯減輕，隨著未來人口結構老化惡化，婦女未來不僅要照顧子女，也要照顧長輩，家務總量事實上也會增加，可能同步惡化女性照顧者角色情況。

