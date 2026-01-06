台灣女星訪港當眾出糗！向太爆料「拿小金碗逼乾杯」 用途曝光全場尷尬

記者王培驊／台北報導

向太分享以前和台灣女星聚餐的往事。（圖／翻攝自抖音）

香港影視大亨向華強的妻子、「向太」陳嵐近年相當活躍於社群平台，時常透過短片分享人生觀與社交經驗，談吐犀利又直接。近日她再度更新影片，從「撈女」、「名媛培訓班」話題聊起，沒想到話鋒一轉，突然拋出一段與台灣女明星有關的尷尬往事，瞬間引發熱議。

向太分享以前和台灣女星聚餐的往事。（圖／翻攝自抖音）

向太回憶，多年前曾接待一行來自台灣的女明星到香港訪問，她也負責安排餐敘，地點選在一間相當傳統、講究中式禮數的港式茶樓。當時服務生依照慣例，在每位賓客面前擺上一只小巧的金色茶碗，裡頭盛著熱茶。沒想到，其中一名台灣女明星看到茶碗後，立刻誤會用途，熱情地站出來招呼眾人，高喊：「來，我們大家乾一杯吧！」說完便率先端起茶碗一口喝光，甚至還示意其他人跟著一起喝，場面一度相當尷尬。

廣告 廣告

向太分享以前和台灣女星聚餐的往事。（圖／翻攝自抖音）

向太隨即解釋，在香港傳統茶樓文化中，這碗茶其實並不是拿來喝的，而是用來清潔手部或沖洗餐具的「洗手茶」。該名女星的舉動讓現場瞬間安靜，眾人面面相覷，卻又不好意思當場糾正，只能硬著頭皮收場。她也藉由這段經驗感嘆，社交場合最怕的不是穿錯衣服，而是不懂基本禮儀卻毫無警覺。向太直言，文化差異本來就存在，但至少應該多觀察、多學習，「看電影、問人，甚至用AI查一下，都比什麼都不懂就衝上去好。」

向太進一步強調，真正的氣質與教養，從來不是靠速成課程培養出來的。她也在影片中再度點名網路上盛傳的「名媛培訓班」，直言這種說法根本是幻想，「沒有人有資格教妳怎麼當名媛。」事實上，向太過去也曾在直播中替郭富城妻子方媛發聲，駁斥外界將她貼上「名媛班出身」的標籤，認為方媛只是遇到對的人、嫁對了人，所有惡意揣測不過是出於嫉妒。她更大讚方媛為家庭付出良多，連生三胎，感情真實無需質疑。

影片曝光後，不少網友也紛紛留言力挺向太，直言她說話一針見血，「向太根本是女生的人生範本」、「基本禮儀真的很重要」、「這些話聽起來不舒服，但都是實話」。也有人感嘆，社交翻車往往就在一個不經意的細節，讓人瞬間現形。

更多三立新聞網報導

陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了

好萊塢女星喪親暴瘦！竟慘被被網暴攻擊 她哽咽揭真相：身體直接停擺

柯震東苦練2個月！獲韓國導演讚「比專業還強」 《功夫》魔鬼特訓曝光

造謠NewJeans出事了！鍵盤酸民踢到鐵板 「遭檢方起訴」超慘下場曝光

