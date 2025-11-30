台灣女棒聯賽圓滿落幕 辜仲諒感動喊話：你們是台灣的驕傲
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導
2025年台灣女子棒球聯賽於11月30日在台中洲際棒球場舉行最終戰與閉幕典禮，來自全國13支球隊歷經半年激戰後，由開曼英利女子棒球隊奪下本季總冠軍，為今年度的女棒賽事畫下完整句點。副總統蕭美琴、運動部及棒球界重要人士皆親自到場，象徵女子棒球在台灣已逐漸走向主流，被視為不可忽視的棒球力量。
閉幕典禮上，同步宣布U16女子棒球代表隊正式成軍，意味著女棒人才培育已走向制度化。副總統蕭美琴致詞時表示，棒球是台灣深具文化底蘊的運動，而女性同樣能展現堅韌與技術，「熱愛棒球不分性別」，並肯定聯賽從早期5隊拓展至13隊的成長，認為所有參賽者與幕後團隊都讓女子棒球真正「被看見」。
中華民國棒球協會理事長辜仲諒今日下午出席閉幕典禮致詞時指出，台灣女子棒球目前排名世界第五、亞洲第二，過去更曾站上世界第二的成績，顯示我國女棒實力不容小覷。他透露，自己本月初曾親赴大陸杭州觀看亞洲女子棒球錦標賽臺日冠亞軍戰，台灣隊已連續四屆獲得亞軍，雖屈居第二，但球員的拚勁與永不放棄讓他深受感動。他勉勵在場選手堅持夢想、努力訓練，只要團結一致、持續向前，冠軍終有一天會到來，「你們的努力，我都看在眼裡，你們是台灣的驕傲。」
辜仲諒也強調，台灣棒球的發展不僅依靠政府，更需要企業與民間共同支持。他指出，只要政府、企業與社會各界攜手合作，台灣棒球就能持續變強，而女子棒球更應受到同等重視。他並承諾台中洲際棒球場將持續提供給女子棒球相關賽事使用，給予女棒更多舞台與資源。
今年女棒聯賽最受矚目的亮點之一，是總冠軍戰首度在洲際球場舉行，象徵女子棒球正式踏上國際級舞台。當天比賽展現高水準內容，投打攻守節奏緊湊，獲得現場球迷廣泛好評。女子棒球從早年被質疑到如今吸引多方重視，參賽選手規模逐年擴張，已成為台灣棒球版圖中不可忽視的重要力量。
運動部表示，未來將持續深耕女子棒球的基層培育與訓練資源，包括基地建設、教練裁判培訓及國際賽事支持，希望協助台灣女棒在全球舞台更具競爭力。此次聯賽落幕，不僅展現女棒實力，也象徵台灣女子棒球邁入新的發展階段，在政府、棒協與企業共同支持下，將持續為台灣運動界注入亮眼能量。
