台灣女歌手為黑眼豆豆開場！夏沐嗨翻解鎖人生成就

夏沐擔任黑眼豆豆演唱會台灣場開場嘉賓。（圖／夏沐提供）

歌手夏沐先前獲葛萊美天團黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）邀請，登上其亞洲巡演舞台，擔任演唱會最終站台灣首位開場嘉賓。這份跨越語言的肯定，讓她形容是最珍藏的人生解鎖之一。接到國際團隊邀請，她抱著能參與就是最大感動的心情站上舞台，帶來四首全創作，與新歌〈涅槃Nirvana〉的首次公開演出。

黑眼豆豆團隊向來重視原創精神，要求與會歌單必須全數自創，當她看到歌迷的尖叫聲與掌聲，戰戰兢兢表示：「當台下萬人黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音，當下的緊張與感動，難以形容。」

夏沐全英文單曲 〈涅槃Nirvana〉由她包辦詞曲，靈感來自身邊女孩們的故事，「每個女孩都值得在生活與感情裡，來一次涅槃重生。」拍攝MV時，她與舞群頂著近40度白沙高溫熱舞，導演喊卡後，只見一群人在沙灘上跳來跳去為腳底散熱，畫面逗趣。

夏沐將〈涅槃Nirvana〉視為送給自己的重要承諾「涅槃重生、快樂前行、勇敢獨走」，也把這份力量獻給所有努力生活、熱愛音樂的人。新的一年即將到來，夏沐也許願接下來能有戲劇演出的機會。

夏沐頂著高溫拍攝MV。（圖／夏沐提供）

