台灣女疑尿髒日本女廁馬桶坐墊！ 她崩潰幫擦乾淨：怕被日人側目

「拜託注意一下自己的行為，不要給台灣丟臉！」一名網友抱怨，她到日本福岡旅遊時，於車站女廁看到馬桶坐墊被尿液噴濕，懷疑是前面排隊的台灣女子所為，讓她相當崩潰，但她怕後方日本人聽到以中文起爭執會鬧笑話，只好自行清理。事件曝光後，引發大量討論。

這名網友近日在Threads發文表示，當時她在西鐵柳川站女廁等候，排在2個台灣女生後面，其中1人用完廁所後出來，她接著進去時，就發現馬桶坐墊上被噴了尿液。

原PO崩潰道，她本來想追出去叫那位女子擦乾淨，但想起後面還有日本人在排隊，擔心會讓其他人看到，或聽到她們用中文爭執會引起側目，只好強忍著噁心擦乾淨，「現在在日本旅遊的台灣人，拜託注意一下自己的行為，不要給台灣丟臉！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「真心建議女生不要為難女生，上廁所好好清潔乾淨好好坐著上！用髒了自己的排泄物自己清理，真的多點公德心欸」、「日本現在都有按壓式酒精可以擦坐墊了啊」、「不敢坐在馬桶上就自己想辦法克服，看是要隨身攜帶酒精還是拋棄式馬桶坐墊，噴到坐墊都是到底是多自私的人啊」、「我有見過蹲在坐式馬桶上的人，超噁心的，馬桶上兩個鞋印，然後問她，她說嫌坐式馬桶很髒，然後不知道自己的行為更髒」。

也有人指出，「但會不會不是她，是前一個？」、「很常進去廁所，你們形容的樣態已經在眼前了，我不想替她擦乾淨，也就採用懸空姿勢上完廁所，後面排隊的也都以為是我把廁所搞這麼髒的，我會跟後面那個人說：『真不是我弄的，我進來就這樣了』」、「但有時候可能不是她尿的，很急進去就懶得換或外面已經排很久了，罵錯人就尷尬了，在台灣假日公共女廁你只能選擇不這麼髒的上，每次一打開都在抽恐怖箱」。

還有人分享，「我去日本或者台灣旅遊我都會攜帶酒精濕紙巾跟馬桶雙層坐墊！出來的時候也是擦的乾乾淨淨給大家上」、「在台灣廁所也是這樣，為什麼自己的尿不擦乾淨？所以每次去公共廁所都要攜帶酒精濕紙巾」、「別說國外了，在台灣也是，百貨公司廁所都有看過超多沒品的人這麼做」、「日韓歐美都是習慣直接一屁股坐在馬桶上，台灣和中國女生從小被媽媽教育外面馬桶很髒不能坐，要用『半蹲』或是直接踩上去，才會導致坐墊噴得到處是尿這種狀況」。

