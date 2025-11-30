台灣女網紅癡迷看洋男！還問「你賣嗎？下面不拍嗎」 網轟：到處發情

網紅艾瑞絲。圖／IG@aries_8248

台灣一名女網紅艾瑞絲（本名：盧昕妤）原是YouTuber團體「WACKYBOYS反骨男孩」的成員之一，她離開反骨男孩之後，還是在社群平台上相當活躍，IG有77萬粉絲追蹤。不過，近來有網友發現艾瑞絲在Threads上留言給多名帥哥「你賣嗎？」、「下面不拍嗎？」等語，讓網友看了直接批評艾瑞絲是「到處發情」。

Dcard閒聊板有網友討論艾瑞絲，說自己在滑Threads的時候剛好看到一名外國帥哥，然後發現有個「藍勾勾」的女生留言，內容讓人看了感到很問號，仔細一看發現這個留言的人竟然是艾瑞絲，記得艾瑞絲已的反骨時期黑料很多。

艾瑞絲留言問洋男「你賣嗎？」圖／翻攝Threads

原來是一名外國帥哥在Threads上PO了兩張自拍照，還寫下「Hi Taiwan」，艾瑞絲直接留言問這名帥哥「那個…你賣嗎？」除此之外，艾瑞絲看到其他帥哥也會留言「月經推遲了半個月，今天終於從鼻子裡出來了，謝謝帥哥，好人一生平安」、「今天能吃上嗎？」、「下面呢？不拍嗎？」、「你應該不直吧」、「別看了，這種沒有空屌期的」。在Dcard發文的原PO說，點進去艾瑞絲的版面看回覆更精彩，都是各種在外國帥哥底下的留言，「真的不要拉低台灣人素質欸！」

網友截圖艾瑞絲在帥哥貼文下的多句留言。圖／Dcard

網友看後也紛紛留言表達意見，「妳超可憐到處發情」、「妳是什麼噁女嗎」、「女生說這種話也是性騷擾欸！妳是怎麼能夠如此自然的留下這種言論丟台灣人的臉？」、「妳可以不要再騷擾別人了嗎好噁心」、「不愧是反骨出來的」、「反骨噁女永不讓人失望」、「臭鮑」、「平常有事沒事都在噴噁男，結果自己像個發情的母狗，講的話還比很多噁男露骨，不愧是反骨出來的，連當個女拳都當不好」、「有追蹤她的朋友我都打心裡嫌棄」、「我早就封鎖這咖了」。



