台灣女遭北海道機場安檢人員性騷 判決出爐！當事人困惑：看起來很輕

一名台灣女子今年2月控訴，在北海道新千歲機場遭安檢人員襲胸，她立刻報案。如今9個月過去，判決終於出爐，男子被判罰30萬日圓。當事女子表示，一方面慶幸對方被定罪，一方面又感到困惑，認為這個刑罰看起來很輕，坦言不論輕重都無法立即修傷她的創傷。

這名女子今年2月在Threads發文，提到自己在新千歲機場過安檢時，突然被人從背後環抱，右奶頭還被捏了一下，起初以為是伴侶惡作劇，隨後聽到男性安檢人員的聲音，並用左手送上她剛脫下的靴子。

她當下大吼表示抗議，但機場人員假裝聽不懂英文，伸鹹豬手的男子也找藉口想抵賴，她決定報警，並延後了回台班機，事後，27歲男性安檢人員伊藤大介被捕，卻對事發經過聲稱「我真的不記得了」。

在案子審理期間，當事女子曾再飛去札幌說明，近日她在Threads透露，判決出爐，伊藤大介被以違反北海道迷惑行為防止條例判罰30萬日圓，長達9月訴訟歷程終於告一段落。

當事女子說，「看到判決通知的時候心情很複雜，一方面是太好了他被定罪，另一方面卻又困惑這個刑罰看起來很輕。」平靜下來才意識到，刑罰的輕重不管如何都沒辦法立即修復她的創傷，因為這兩件事情是無法對等比較的。

她說，要謝謝各界包括網友、經濟文化辦事處札幌分部、札幌檢警及法官、伴侶都相信她，雖然都被麻煩到了，卻不嫌棄，讓她覺得新奇也被療癒。

她還說，對於那些批評她的外貌、懷疑她是中國人的鄉民們，「你們真的錯了，我的受害經歷是真實地被法院認證了。」

她更表示，「曾經懷有僥倖心態性騷擾他人的加害者請注意，以後你們被判罪的機率會愈來愈高的。」

