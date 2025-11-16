台灣女遭北海道機場安檢「捏奶頭」 訴訟9個月「判決出爐」！她困惑：看起來很輕

台灣女子在北海道新千歲機場遭襲胸，近日判決終於出爐。（資料照）

一名台灣女子今年2月在北海道新千歲機場過安檢時，遭男性安檢人員伊藤大介襲胸「捏奶頭」性騷，當事人被捕後辯稱不記得，案件訴訟9個月後近日終於告一段落，當事女子透露對方被判罰金30萬日圓，她一方面慶幸對方被定罪，但一方面也困惑，認為這個刑罰看起來很輕，並訴說這段時間的心路歷程。

過機場安檢遭捏奶頭 涉案27歲安檢員被逮稱不記得

綜合媒體報導，一名女子在Threads發文控訴，2月11日上午在新千歲機場過安檢時，突然被人從背後環抱、右奶頭被捏了一下，起初還以為是她的伴侶惡作劇，接著才聽到男安檢員的聲音，並用左手送上她的靴子。

廣告 廣告

她當下立刻大吼表示抗議，但機場人員假裝聽不懂英文，對方也藉口抵賴過去，他們為了投訴、延後回台班機，在札幌報警，她感謝札幌辦事處與千歲警察署的安排與效率，也感謝日航的配合檢調，讓她可以順利完成報案。

日媒《北海道放送》報導，涉嫌犯案的27歲安檢員伊藤大介在2月27日被捕，然而他在警方訊問期間否認了性騷的指控，「我真的不記得我是否摸過她的胸部」。警方正在繼續調查其動機，以及其他可能的犯行。

《北海道放送》報導，27歲安檢員落網後供稱自己已經不記得是否摸過對方胸部。（翻攝自www.hbc.co.jp）

判決曝光她困惑「看起來很輕」 用法院認證打臉質疑聲

《自由時報》報導，當事人近日在Threads發文更新訴訟進度，伊藤大介被依《北海道迷惑行為防止條例》判罰金30萬日圓（約新台幣6萬元）。長達9個月的性擾擾與訴訟歷程終於可以告一段落，但她在看判決通知時心情很複雜，一方面覺得太好了、對方被定罪了，一方面又困惑這個刑罰看起來很輕。

然而她後來才意識到，刑罰的輕重不管如何都無法立即修復她的創傷，因為兩件事無法對等。她試著練習這個經驗中的正向部分，很感謝「被相信」的精細，包括Threads上的大家以及經濟文化辦事處、札幌警方、檢察官、法官，以及她的伴侶，大家相信她、也不嫌她麻煩，讓她覺得新奇和療癒，也她對受害者動力有更多洞察。

對於有些鄉民酸她太醜不會被性侵，或是質疑她假裝中國人破壞台日友好，她也用法院判決打臉這些聲音，並對那些曾懷有僥倖心態去性騷擾他人的加害者喊話，警告他們被判罪的機率將會越來越高。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

新北離奇2死車禍！86歲翁騎單車遭碰撞送醫不治 22歲機車男「自行就醫」突昏迷也身亡

不甩北京警告！ 中國遊客照常爽飛日本：政治與我無關

我控制不住！33歲日本男公務員來台「2度偷拍裙底」被逮 縣府90度鞠躬再道歉祭處分