台灣女高中生沖繩旅遊遭日男襲臀 警火速逮捕39歲上班族

日本沖繩是台灣人出國玩首選之一，但沖繩那霸著名的觀光景點國際通於1月31日驚傳性騷擾案件，與家人到沖繩旅遊的台灣女高中生，在街頭遭一名日本男子伸手觸摸臀部，家長隨即向鄰近店家求救並報案。當地警方趕抵現場後，依法逮捕一名39歲男上班族，仍在進一步釐清其犯案動機。

根據日媒《沖繩時報》報導，這起案件發生於當地時間1月31日晚間10時許，受害者是一名從台灣到沖繩旅遊的女高中生，事發前與家人在國際通逛街，但在行人往來眾多的街道上，突然被一名陌生男子隔著衣物伸手觸摸臀部，讓她嚇了一大跳。

受害女高中生的家屬察覺後，隨即向附近店家尋求協助，並由店員代為撥打電話通報警方。巡邏員警獲報後迅速趕抵現場，火速在案發地點附近逮捕這名色狼；經初步調查，被捕男子是一名39歲日本上班族，自稱是在沖繩某企業的職員。目前警方正在進一步了解男子犯案詳細過程，釐清其犯案動機。

對此，沖繩警方提醒，國際通為觀光客聚集熱點，遊客除注意人身安全與財物外，若遭遇不法侵害應保持冷靜，並立即尋求周邊店家或警察協助。

據悉，那霸國際通是當地最繁華的商業街，有許多販售伴手禮的商家，及女性遊客最愛的藥妝店。而當地有不少店員是華人，都能以流利中文溝通，讓台灣遊客購物零障礙。

