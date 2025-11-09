台灣好味征服韓國! 桃園連3年參加"韓國龜尾拉麵慶典"

財經中心／陳孟暄 葉晏昇 綜合報導



桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店，到韓國龜尾市參加「龜尾拉麵慶典」活動，來自桃園的3位廚師在攤位上大展廚藝，用台灣直送的材料，烹調道地麻醬麵，與韓國民眾分享台灣經典好滋味，不僅要擄獲韓國人的味蕾，也促進台韓友好關係。

熱騰騰的麵條倒入碗中，接著淋上香氣濃郁的麻醬、花生醬等不同特製醬汁，最後放上小黃瓜，再撒點碎花生和白芝麻，就是美味的台式麻醬麵。



受邀店家負責人 王碩賢：「台式拌麵的麻醬麵，那這裡面的麻醬與花生醬，都是跟我們台灣在地，非常老字號，超過半甲子的廠商做合作，那搭配我們獨特的秘方，調配出來非常好吃的味道」。

台灣「這經典美味」征服韓國！ 桃園連3年參加韓國龜尾拉麵慶典。(圖／民視財經網)

桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店，到韓國龜尾市參加第4屆拉麵慶典，這已經是桃園市政府第三年受邀參加，也是繼牛肉麵與米干後，首度以麻醬麵代表台灣出征。來自桃園的3位廚師，以台灣直送的材料，在攤位上大展廚藝，不僅吸引大批人潮排隊，就連龜尾市政府經濟局長金永喆，也前來攤位，品嚐這道地的台灣經典好滋味。

台灣「這經典美味」征服韓國！ 桃園連3年參加韓國龜尾拉麵慶典。(圖／民視財經網)

受邀店家負責人 王碩賢：「很榮幸代表桃園市政府來到韓國，參加龜尾的拉麵慶典，這不只是味道的交流，更是文化與情感的分享，也期待讓更多朋友感受到，台灣的真正風味與創新」。





一碗麻醬麵，征服韓國民眾味蕾，不僅成為慶典上最受矚目的異國攤位，也深化台韓的友好關係。





