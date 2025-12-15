台灣好市多傳「有分店即將搬遷」 業者證實：優化賣場硬體設備

好市多2026會計年度將有5家門市進行遷址作業，分別位於美國3家、加拿大1家，以及台灣1家。（圖／好市多官網）

美式量販龍頭好市多（Costco）近年持續推動全球展店計畫，其拓點與門市調整動向備受市場關注。Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）近日在財報電話會議中提到，2026會計年度將有5家門市進行遷址作業，分別位於美國3家、加拿大1家，以及台灣1家，引起網友熱議。

瓦克里斯指出，原先規劃在2026會計年度（2025年9月至2026年8月）開設35家新分店，但因西班牙多個新店工程進度延宕，實際開店家數調整為28家。不過他也強調，這僅屬短期狀況，未來幾個會計年度仍可望維持每年新增30家以上分店的展店節奏，並已同步擴編不動產團隊，以支撐長期成長目標。

除了新店開發之外，Costco也持續推動既有門市的遷址與升級。瓦克里斯說明，公司會將部分銷售表現亮眼、空間受限的賣場，轉移至腹地更大、停車位更充足，並可擴建加油站的新地點，藉此提升會員購物體驗，同時加快當地市場的銷售成長。

根據規劃，2026會計年度將有5家門市進行遷址作業，分別位於美國3家、加拿大1家，以及台灣1家，但當時並未對外公布具體分店名稱。瓦克里斯也補充，2026會計年度第一季（2025年9月至11月）已新增8家新分店，使Costco全球門市總數攀升至921家。

隨著執行長在財報中揭露遷址計畫，台灣哪一家門市將進行調整引發外界熱議。事實上，高雄店已營運近28年，加上租約即將到期，早被外界點名為最可能遷址的對象。對此，台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，高雄賣場多年來陪伴會員成長，好市多始終致力於持續優化硬體設施與服務品質，感謝會員長期支持，未來也將持續為消費者打造更優質的購物環境。



