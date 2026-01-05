台灣好市多宣布會員費4月1日起漲至1500元 商業卡一口氣調漲30％

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣好市多(Costco)今天公告調整會員費，自2026年4月1日起正式生效，金星會員年費將由1350元調漲至1500元，調漲150元，漲幅11%；商業主卡年費由1150元調升至1500元，漲幅30%，商業副卡則由900元一口氣調升至1500元，漲幅66%。

黑鑽會員費維持不變，仍享專屬服務與最高3萬元回饋，整體具高性價比，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡。

台灣好市多表示，台灣好市多上一次調整會費為 2016 年，過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，提供超越以往的購物體驗。

Costco 好市多始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠(如黑五、雙11)，深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

