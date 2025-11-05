台灣好市多就能買！日本1物爆紅 網友狂讚：可以去搬

美式賣場好市多（COSTCO）再次引進爆款「神物」。（示意圖／翻攝自unsplash）





美式賣場好市多（COSTCO）再次引進爆款「神物」！這次讓台灣消費者不用飛日本、不用找代購就能輕鬆入手的是在日本熱銷的「無羊枕頭」（Sheepless No Need Sheep Pillow）。旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，台灣現在也買得到了，一票網友大讚：「這個價錢很好耶～」

林氏璧醫師在他的臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」中，分享了這款在台灣好市多最新上架的無羊枕頭（Sheepless No Need Sheep Pillow）。枕頭尺寸約為65公分X36公分，重量驚人，含包裝最高達4.6公斤。林氏璧建議，若想要枕頭低一點的，請考慮至極 3.7公斤或調音2.7公斤。

根據好市多官網的描述，枕芯採用先進的熱塑性彈性體（TPE）凝膠材質，具備優異的回彈效果與涼爽特性，提供使用者舒適的支撐感，不論正睡還是側睡都適合。枕套由涼感纖維製成，維持透氣乾爽。

根據好市多官網的描述，枕芯採用先進的熱塑性彈性體（TPE）凝膠材質。（圖／翻攝自好市多官網）

台灣好市多售價新台幣3,249元。林氏璧透露日本市售價含稅為22,000日圓（約新台幣4,446元），而日本好市多價格約13,580日圓（約新台幣2,745元）。

儘管價格和材質廣受好評，林氏璧也提醒了潛在的注意事項，林氏璧指出，這款枕頭的高度可能會讓部分偏好低枕的使用者感到不適，像是自己的家人覺得太高了。他個人因習慣側睡，覺得高度剛好

貼文一出，引發網友熱烈迴響，紛紛留言表達購買意願和親身體驗，「我才剛從完美行帶回來」、「這個價錢很好耶～才差400，也不用自己跑去搬回來，一顆枕頭快5kg，就佔掉行李額度都1/4了」、「台灣早點出就不用跑去日本買了，有夠重，只差四百」、「太便宜了，買了一個好好睡，家人也想買」、「北投也有看到，我猶豫了一下，下周一上班再去看看」、「這個側睡好…我可以去搬了」、「這我前天買了一個，還真好睡」、「前幾天去好市多有看到，摸了一下很驚艷，但是很重」。

另外，全聯也有一款好物爆紅，一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，她提到自家的馬桶總是會發出異味，原PO發現一款掛式的馬桶清潔球，便決定買回家試用，「沒幾天馬桶的異味幾乎聞不到了」，清潔球本身的香味也好聞，且每一次沖馬桶時，水都會從清潔球旁流過，就順便將黃垢都清掉，讓她省下不少刷馬桶的時間。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「馬桶內緣真的很難清潔到，馬桶球可以完全解決這問題」、「我也很喜歡他們家的味道，淡淡的但還不錯聞」、「廁所香香的，馬桶也比較乾淨，推推」、「水面和馬桶交界處的那條線有變淡，覺得蠻讚」、「我們家也都是經常性的回購，清洗馬桶變得方便多了」、「特價真的很划算，用過就回不去了」。

