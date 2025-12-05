台灣好市多會員年費要漲了? 好市多：這是全球政策

〔記者楊雅民／台北報導〕美國、加拿大、日本和韓國好市多(Costco)會員年費先後調漲，台灣已有網友熱議，台灣好市多會員費恐怕也要漲了，台灣好市多表示，各項服務有任何調整或變動，會主動通知會員。

好市多從2024年9月起，將美國和加拿大地區Costco 會員年費調漲5美元，金星卡會員年費從60美元漲至65美元，黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元。

韓國Costco自今年5月起會員年費，金星會員年費上調 11.7%至4萬3000韓元(約台幣917元)；商業會員年費上調15.2%至3萬8000韓元(約台幣810元)，為8年來首見；日本金星卡會員年費也調漲了9%。

廣告 廣告

台灣好市多上一次調漲會員年費是在2016年9月，金星卡會員年費由1200元調漲到1350元，商業卡由1000元調漲至1150元。

網友已熱議，萬物皆漲，好市多會員費恐怕也會跟著漲，「韓國、日本、美國都漲了，台灣的會員費漲是一定的」，也有會員說，「今年沒漲會員費蠻驚訝的。」

對此，台灣好市多回應，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員，今年好市多在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，此為全球政策。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國封殺台灣外交！美智庫點名「這城市」讓世界看見台灣秘訣

港務專區用地未受青睞 中市第3家好市多落腳西屯

UNIQLO「4990日圓」保暖長褲為何大好評？日媒揭密

勞保紓困貸款12/15開辦 年息2.165％須符合「3條件」

