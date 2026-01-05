台灣好市多會員費確定調漲！ 4/1起「金星、商業卡」漲至1500元

台北市 / 武廷融 綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）今(5)日宣布，自2026年4月1日起調整會員年費，金星會員年費將由1350元調漲至1500元，調漲150元；商業主卡年費由1150元調升至1500元，商業副卡也從900元調升至1500元。

好市多表示，台灣好市多上一次調整會員費為2016年，過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。好市多強調，未來在會員費調整後，將持續擴大商品優惠力道，包括黑色星期五、雙11等大型促銷檔期，並深化自有品牌Kirkland Signature布局，進一步放大其價格與品質優勢，回饋所有會員。

(圖/翻攝自 好市多)

