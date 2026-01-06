台灣好市多會費亞洲最貴？「這樣買」等於免會費

台灣好市多（Costco）宣布調整會員年費，專家指出，事實上黑鑽卡的回饋金高到等於免會費。（示意圖／unsplash）





美式賣場好市多（Costco）宣布將自4月1日調漲會員年費，金星主卡年費由1350元調升至1500元，商業副卡亦從900元調整至1500元，漲幅達66%，黑鑽卡年費則維持在3000元，台灣好市多會員費已居全亞洲之首。有報導指出，雖然黑鑽卡年費較高，但提供的消費回饋也相當可觀，等同於免會員費。

台灣好市多新版會費全亞洲最貴

根據統計，台灣金星卡年費為1500元，已高於其他國家基礎會員的會費，其餘國家如日本5280日圓（約新台幣1109元）、韓國4萬3000韓元（約新台幣989元）、中國299人民幣（約新台幣1365元）、墨西哥600墨西哥披索（約新台幣1130元），台灣成為亞洲年費最高的會員卡之一。

台灣會員消費回饋高 僅次於美國

不過，台灣會員的權益也相對優渥。以台灣好市多黑鑽卡（Executive Member）為例，年費為3000元，提供高達2%的消費回饋，年度回饋上限可達3萬元，不僅在亞洲排名第一，也在全球僅次於美國。若搭配富邦好市多聯名卡使用，店內消費可享2%回饋無上限，線上購物則享3%回饋無上限，整體優惠相當吸引人。

黑鑽卡會員「這樣買」等於免會費

雖然台灣好市多黑鑽卡入會門檻較高，但對高消費族群仍具強大吸引力。黑鑽卡會員的採購力較一般會員多出2-3倍，以年度消費額7萬5,000元為例，平均每月約6250元，黑鑽卡2%的消費回饋即可抵銷與普通會員卡的價差；若搭配聯名信用卡在店內額外享有2%回饋，總回饋率可達4%，相當於將3000元的年費完全折抵，進一步提升會員的經濟效益。

更多東森新聞報導

好市多年費調漲不用怕！一票人改推賣場：更適合小家庭

好市多神級甜點上架！不到200元被讚：CP值高

台灣好市多漲年費！網喊「想飛沖繩辦卡」 內行揭2問題

