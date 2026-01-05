台灣好市多漲年費 一票人想飛沖繩辦 內行揭2問題

好市多宣布調整會員年費，自4月1日起，一般會員使用的金星主卡從1350元調整至1500元，商業主卡從1150元調至1500元，商業副卡則由900元調高至1500元，引起不少會員討論，也有人拋出到日本申辦比較便宜，雖然好市多會員是全球通用，可能面臨兩個不便。

一名網友在Threads上發文表示，台灣好市多調漲會費了，新台幣1500起跳，轉頭看看日本好市多，會費只要日幣5280起跳（約合新台幣1056元），好奇既然好市多會員是全球通用，「要不要去日本加入會員呢？」

廣告 廣告

貼文引起熱議，不少會員跟著抱怨，「薪水沒比人家多，什麼東西都比人家貴」、「營收也全球最高，阿不知道為啥會費最貴」、「台灣除了薪水低，沒有任何東西是比國外便宜」、「三流國家薪水，一流國家物價」、「為何台灣總是有台灣的玩法，真是想不明白」。

還有人分享可到沖繩申辦好市多會員，只要提供護照和酒店地址即可，引起關注，「為了這個決定明年衝去沖繩」、「這樣每年就可以去一次沖繩續約了」，在日本的香港人粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」也實測證實可行。

不過內行網友分享，跨國辦卡有兩大問題，一是​續約限制，若日本卡過期，必須飛回日本或透過日本官網（需日本地址/電話）續約，台灣櫃台無法跨國作業。其次台灣「線上購物」與「加油站」對外籍卡相容性不佳，常發生無法綁定或無法感應回饋的問題。

更多中時新聞網報導

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

徐若瑄秀蠻腰 快歌組曲掀回憶殺

制度＋技術＋材料 築綠能防火牆