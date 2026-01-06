台灣好市多漲年費！網喊「想飛沖繩辦卡」 內行揭2問題

台灣好市多（Costco）宣布自4月1日起調整會員年費，引發消費者高度關注。屆時無論是一般會員的金星主卡或商業副卡，年費皆調漲至1,500元。（示意圖／unsplash）





台灣好市多（Costco）宣布自4月1日起調整會員年費，引發消費者高度關注。屆時無論是一般會員的金星主卡或商業副卡，年費皆調漲至1,500元。由於好市多會員卡具備全球通用的特性，不少民眾紛紛討論是否轉往日本申辦以節省費用，更有網友分享在沖繩辦卡的經驗，表示流程相當簡單。然而，熟知規定的內行網友卻提醒，跨國辦卡雖然便宜，但在台灣使用恐面臨續約不便及系統相容性等兩大問題。



隨著會費調漲日逼近，網路上出現許多「省錢攻略」。有民眾指出，既然會員資格全球通用，不如前往日本旅遊時順便申辦，價格相對低廉；更有經驗的網友分享，在沖繩當地申辦手續簡便，僅需提供護照及飯店地址即可完成，甚至有人開玩笑表示，為了辦卡決定專程飛一趟沖繩旅遊。

針對這股「跨國辦卡」風潮，熟悉好市多運作的內行人士則提出示警，指出持有外籍會員卡在台灣長期使用，將面臨兩項主要困擾。首先是「續約限制」，一旦日本發行的會員卡過期，持卡人必須親自飛回日本，或透過日本官網才能完成續約手續，在維護上相對麻煩。



其次則是「系統相容性」問題。據了解，台灣好市多的「線上購物」平台與「加油站」系統，對於外籍會員卡的支援度不佳，常發生無法順利綁定帳號，或是加油時無法感應與累積回饋的情況。專家建議民眾在決定是否「捨近求遠」辦卡前，應審慎評估日後使用的便利性與潛在成本。

