台灣好市多「1門市」明年將遷址 CEO證實了

好市多高雄店傳出將遷址。翻攝Google Maps



美式連鎖賣場好市多（Costco）是不少人採買的固定地點，除了價格比較優惠外，也有退貨保障等服務，在台灣已經營將近30年，吸引不少忠實粉絲。不過，美國好市多總部，近日召開電話會議中，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在會中透露，明年台灣將有1門市遷址，外界猜測應該是經營28年的「起家厝」高雄店。

根據媒體報導指出，瓦克里斯指出，2026會計年度共規畫5家門市遷址，分別是美國3家、加拿大1家，以及台灣1家，但他並未透露具體據點或時程。

廣告 廣告

瓦克里斯解釋，2026年計畫除持續開設新門市外，好市多也將針對部分來客數高、營運量能接近飽和的既有門市進行遷址，希望搬遷到腹地更大、停車空間更充裕，並具備擴建或設置加油站條件的新地點，提升會員購物體驗，並進一步加快該市場的銷售成長。

瓦克里斯未明說台灣哪一間好市多門市要遷址，但今年上半年傳出消息，台灣好市多「起家厝」高雄店，至今已經開幕28年，傳出原址租約到期，因此將搬到高軟南側的成功二路。另外，新址的南高雄店建築執照當時也曝光，預計將打造3棟、地上4層鋼骨建築，至於民眾關心的加油站似乎已經被取消。

另外，今年稍早也傳出，台灣好市多也即將在台中繼續展店，預計將有第三家好市多落腳台中。

更多太報報導

中台禪寺師兄性侵師弟 飲料摻FM2迷昏！8天狂犯8次

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了