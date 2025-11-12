台灣之光！全球醫療保健勇奪第一名 狠甩7強國：連美國也輸了
生活中心／李紹宏報導
台灣的醫療品質舉世聞名。現在有外媒報導，在全球醫療體系的最新評估指出，台灣因為有「高效、平價與普及的健保模式」，可以說是全球醫療保健冠軍，成為台灣之光，同時點出其他7個排名前列的國家。
根據外媒《AOL》（美國線上）報導，台灣在全球醫療體系成為冠軍，有2個關鍵優勢。第一個是「普及性與效率」，台灣在1995年3月1日實施全民健康保險制度（NHI），此單一支付者制度（single-payer system）能確保全民能享有醫療服務。第二個則是「數位整合」，系統整合了尖端數位工具，包括健保智慧卡和健康數據系統，平衡了效率、可負擔性與普及性。
在亞洲不只台灣猛！韓國、新加坡也是醫療強權
報導中也指出，在亞洲，韓國、新加坡等國也名列前茅。韓國的優勢是「高覆蓋性的先進技術」，在機器人手術和癌症護理方面領先，健保服務有牙科、心理和傳統醫學，甚至還表示有「女性非傳染性疾病過早死亡率最低的紀錄」。
至於新加坡的醫療體系，則是結合公共和私營的「創新混合模式」，並有強制性健保儲蓄（Medisave），確保公民能負擔；擁有世界級的醫療設施。
台、韓、新醫療好厲害！美加、荷蘭、愛爾蘭及澳洲也在前列
報導中也表示，美國的醫療領先主要在「科學和技術領域」，並且全球醫療創新指數排名上升至第7位；加拿大雖然有讓病患等待時間過長的問題，但在醫療基礎設施和治理上，能相當優秀。
報導中提到，根據《CEOWORLD》 2025年的資料指出，愛爾蘭在藥品可及性和成本效益方面，表現極佳，分數達96.22分；在《CEOWorld雜誌》2024年醫療保健系統報告中，愛爾蘭排名第6。
而在大洋洲的澳洲，也有全民醫療保險制度（Medicare），讓居民及部分外籍人士有免費或補助醫療服務；在《Commonwealth Fund》的研究顯示，澳洲與荷蘭、英國等國家並列前3。
報導中強調，這些國家能有這麼成功的醫療體系，不只是投入資金這麼簡單，基礎設施、技術和普及性更是關鍵。
