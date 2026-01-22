台灣好所宅齡好協會在雲林成立 推在宅生活支持網

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）因應高齡化與在宅生活支持需求，台灣好所宅齡好協會在雲林縣成立，推行在宅飲食支持、居家環境改善與陪伴替代療法，以居家場域為核心，建立成長期運作的在宅支持模式。

好所宅齡好協會理事長黃子豪表示，協會創立的起心動念很簡單，從實際生活需求切入，優先回應最直接影響居家生活品質的關鍵環節，讓支持行動走進民眾日常生活。

黃子豪說，協會以雲林縣作為行動起點，持續累積實務經驗，建立可複製、可延續的在宅支持模式，為在地老化、在地生活注入更多穩定且長期的支持力量。

他認為，在宅生活支持涉及多元專業，協會將扮演整合平台角色，串接醫療、照顧與生活相關專業資源，讓支持行動在居家場域中有效運作。未來，此模式也將逐步擴及全國，並規劃透過公益勸募，邀請大眾一同參與在宅生活品質提升的行動。

協會創立積極推動3大行動，協會秘書長、「好所宅」到宅支援診所長黃子華指出，首先吃到人生最後一刻，協助因吞嚥功能改變、年齡或身體條件受限而在家生活的個案，讓每一餐成為維持生活品質的重要基礎。

黃子華表示，第二為讓家成為更好的家，透過社區志工隊與相關資源整合，協助居家個案改善居住環境，提升生活安全感，打造更符合日常使用與休養需求的生活空間。第三生活就是治療，導入音樂、藝術與寵物進入居家場域進行陪伴，透過輔助與替代療法，促進情緒連結，提升生活參與度。（編輯：李淑華）1150122