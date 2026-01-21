台灣好所宅齡好協會成立 從雲林出發打造在宅生活支持網

社團法人台灣好所宅齡好協會於雲林縣正式成立，以居家場域為核心，聚焦推行「在宅飲食支持」、「居家環境改善」與「生活輔助與陪伴替代療法」等具體行動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】因應高齡化社會與在宅生活支持需求，社團法人台灣好所宅齡好協會今（21）日於雲林縣正式成立。協會以居家場域為核心，推動在宅飲食支持、居家環境改善及生活輔助與陪伴替代療法，服務長時間在家生活、因身體或生活條件需額外支持的居家個案與家庭，盼建立可長期運作的在宅生活支持模式。

好所宅齡好協會理事長黃子豪表示，本會成立的方向十分明確，從實際生活需求切入，優先回應最直接影響居家生活品質的關鍵環節，讓支持行動走進民眾日常生活。

協會成立初期即推動三大行動。協會秘書長黃子華指出，第一行動《吃到人生最後一刻》聚焦在宅飲食支持，協助因吞嚥功能改變、年齡或身體條件受限而在家生活的個案，讓每一餐成為維持生活品質的重要基礎。第二行動《讓家成為更好的家》，透過社區志工隊與相關資源整合，協助居家個案改善居住環境，提升生活安全感，打造更符合日常使用與休養需求的生活空間。第三行動《生活就是治療》導入音樂、藝術與寵物進入居家場域進行陪伴，透過輔助與替代療法，促進情緒連結，提升生活參與度。

黃子豪表示，本會以雲林縣作為行動起點，持續累積實務經驗，建立可複製、可延續的在宅支持模式，為在地老化、在地生活注入更多穩定且長期的支持力量。他也指出，在宅生活支持涉及多元專業，協會將扮演整合平台角色，串接醫療、照顧與生活相關專業資源，讓支持行動在居家場域中有效運作。未來，此模式也將逐步擴及全國，並規劃透過公益勸募，邀請社會大眾一同參與在宅生活品質提升的行動。