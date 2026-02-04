台灣好樣社會關懷協捐贈500份年菜支持新北弱勢家戶

台灣好樣社會關懷協會理事長林建甫（左）捐贈五百組年菜支持新北弱勢家戶，由市府社會局長李美珍代表受贈。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

社團法人台灣好樣社會關懷協會連續第四年響應「新北市好日子愛心大平台」，四日捐贈五百組春節年菜，提供新北市十四處社會福利服務中心轉贈弱勢家戶，協助在年節期間團圓餐食。市府社會局長李美珍代表受贈，肯定協會長期投入公益、持續與市府合作關懷弱勢族群。

台灣好樣社會關懷協會理事長林建甫表示，這次捐贈的年菜內容包含櫻花蝦蒲燒米糕、佛跳牆、黃金鯧、烏骨雞湯及東坡肉等五道料理，菜色皆經協會成員實際試吃後挑選，希望兼顧營養與年節應景需求。

李美珍表示，透過民間團體捐贈年菜，不僅減輕弱勢家庭經濟壓力，也有助於社工在服務過程中提供更完整的支持，未來會持續透過「新北市好日子愛心大平台」，整合民間資源，將物資與服務送到有需要的家庭，強化社會支持網絡。

台灣好樣社會關懷協會捐贈五百組年菜給新北市十四處社福中心服務的弱勢家戶。 （記者吳瀛洲攝）

林建甫表示，該協會長期關注弱勢家庭、偏鄉教育及在地小農等議題，自一一一年成立以來即與新北市保持密切合作，除曾募集捐贈社福專車外，春節年菜捐贈也已連續辦理四年，希望透過穩定投入，成為弱勢家庭在重要節日中的後盾。