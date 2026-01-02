台灣好湯「永續環島大富翁」泡湯刷多元支付 抽日本機票、手機

台灣溫泉資源得天獨厚，十九大溫泉區各有風情，歡迎民眾規劃一趟最智慧、最療癒的溫泉環島之旅。(縱管處提供)

記者林中行／花蓮報導

交通部觀光署指導、花東縱谷國家風景區管理處主辦的「台灣好湯溫泉環島遊好禮三重抽」活動開跑，引發全台泡湯熱潮，民眾只要在溫泉區消費並使用多元支付，就有機會抽中日本東京來回機票與最新款iPhone手機。

縱管處表示，台灣溫泉資源得天獨厚，十九大溫泉區各有風情，為了優化旅客體驗並呼應全球減碳趨勢，本次活動推廣「無接觸、無紙化」的支付環境。

縱管處指出，透過電子化金流串連全台溫泉店家，不僅減少紙本單據資源消耗，更能縮短民眾結帳時間，讓旅遊過程更加便利透明，希望藉由數位轉型，提升溫泉產業服務效率，並透過抽獎機制吸引旅客深入北中南東各大溫泉區，帶動地方商圈的「夜經濟」與深度觀光效益。

縱管處表示，民眾自一月十日起至四月十日止，前往全台具備「溫泉標章」之合法旅宿或各溫泉區協會推薦之合作店家消費，單筆消費滿新臺幣一千二百元，並使用任一「多元支付」方案付款成功，即可前往活動官網登錄。

民眾只須將手機付款成功截圖或消費簽單照片上傳至活動官網，並填寫基本資料，即可獲得抽獎資格，本次活動獎項豐富，共送出五張日本東京單人來回機票、八支iPhone十七手機及十二張優質溫泉住宿券。

縱管處長許宗民表示，推動多元支付是溫泉產業升級的重要一步。透過「永續環島大富翁」，希望讓旅客發現，原來在深山或小鎮泡湯，也能享受與國際接軌的便利支付。這不僅是支持在地經濟，更是對環境的一份心力。

許宗民強調，此次合作店家名單全台逾三百家「溫泉標章」合法旅宿，並結合全台十九個溫泉區之多元支付特約店家，民眾在出發前可至活動官網查詢最新合作名單，規劃一趟最智慧、最療癒的溫泉環島之旅。