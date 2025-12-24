台灣好行九份金瓜石線 轉乘瑞芳享優惠

台北客運「九六五台灣好行九份金瓜石線」與一七七瑞芳觀光公車合作，推出搭乘九六五再轉一七七線，就送一七七線一段票。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市九份、金瓜石是國際知名景點。為鼓勵旅客多多使用公共運輸，台北客運「九六五台灣好行九份金瓜石線」與一七七瑞芳觀光公車推出搭乘九六五再轉一七七線，就送一七七線一段票，從明年一月一日起至三月三十一日試辦三個月，民眾可上北北基好玩卡網頁線上購票。

陽明交大北部區域運輸發展研究中心王晉元教授與閻姿慧教授執行偏鄉公共運輸結合觀光服務計畫，輔導台北客運優化新北市一七七瑞芳觀光巴士路線，並與該公司合作推出搭「九六五台灣好行九份金瓜石線」送「一七七線一段票」。

該中心研究顯示，一七七瑞芳觀光巴士路線具高觀光吸引力與服務潛力，經電子票證分析，路線存在明顯載客不均問題，部分熱門班次在水湳洞到黃金博物館區間乘車人數較多、車內較擁擠，建議一七七線導入預約系統，台北客運則推出預約座位服務。

台北客運總經理李建文表示，九六五路線行經雙北市區到瑞芳金瓜石地區，可在瑞芳區的區民廣場站轉乘一七七路線到深澳漁港、黃金博物館等景點。一七七線為預約班次，民眾在購買套票時就可預約座位，從容不迫地享受沿途美景。

台北客運董事長李博文表示，從新北市區出發旅客可由捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、捷運北門站上車搭乘台北客運九六五「台灣好行─九份金瓜石」線，並於「區民廣場」下車轉搭一七七線公車。

新北交通局長鍾鳴時說，一七七線發車班距為每天固定十班次，採兩段票收費，以水湳洞當分段點，此次提供「九六五＋一七七」加值套票方式，提供旅客事先預訂服務，台北客運將視乘客預約人數機動加開班次。