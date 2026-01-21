台灣好行推「馬祖居民假日優惠搭乘」 還有導遊走讀解說

台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。在地居民報名參加只需100元，即可搭乘專車輕鬆走訪南北竿經典景點。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／新北報導〕台灣好行＠馬祖新裝上路，為了鼓勵馬祖鄉親在假日走進自然、重新認識家鄉之美，台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。在地居民只需100元，報名即可搭乘專車輕鬆走訪南北竿經典景點，並由專業導遊隨行解說，透過深度走讀的方式，體驗不一樣的馬祖風情。

活動共計4梯次，分別於1月24日(週六)、1月25日(週日)、1月31日(週六)及2月1日(週六)辦理，限設籍連江縣地區居民參加，將由司機及導遊於現場進行身分核對，每場次限額20人，額滿為止，馬祖居民優惠價每條路線僅需100元；12歲以下及65歲以上長者可免費參加，惟需由陪同者同行。活動採網路預先報名，並於搭乘當日現場收取現金。

本次規劃每日共4個場次，包括北竿「戰爭和平公園線」(上午8時30分、下午2時)，以及南竿「北海坑道線」(上午8時30分)與「媽祖巨神像線」(下午1時30分)。

除了優惠搭乘外，「台灣好行＠馬祖」更推出趣味集章活動。凡完成「戰爭和平公園線」、「北海坑道線」及「媽祖巨神像線」3條路線的集章任務，並填寫搭乘體驗回饋問卷，即可兌換「台灣好行＠馬祖限量禮品」乙份，數量有限，送完為止。

台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。圖為媽祖巨神像景點。(記者俞肇福攝)

