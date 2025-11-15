台灣好行梅嶺線 50元暢遊

觀旅局邀請民眾搭乘台灣好行梅嶺線，從玉井、楠西一路玩至龜丹。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

邀請民眾至山區體驗豐富自然與人文魅力，觀旅局邀請民眾搭乘台灣好行梅嶺線，從玉井、楠西一路至龜丹，一日遊玩登山健行、溫泉泡湯、品味在地梅子料理等在地美食與購物，賞景泡湯，讓山林風光與暖心體驗一次滿足。

觀旅局表示，梅嶺風景區擁有多條登山步道，從坡度平緩、適合親子的「伍龍步道」、老梅林環繞的「觀音步道」到具歷史意義的「梅峰古道」與挑戰視野開闊的「梅龍步道」，這些步道皆匯集於稜線步道，健行賞景後，再至龜丹溫泉泡湯，是完美的放鬆組合，龜丹溫泉為清澈無味的弱鹼性碳酸泉，素有「美人湯」之稱，環境清幽、山林包圍，極適合健行後紓壓。

台灣好行梅嶺線假日往返各九班次，共十八班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山，並可購買「梅嶺線一日票」，即可免費搭乘綠21小黃公車前往龜丹溫泉區，目前「梅嶺線一日票」在「台南輕鬆遊」平台上線上販售，限量五折優惠，只要五十元即可暢遊，另和在地多個商家合作，推出泡湯、購屋優惠。

觀旅局也推出「旅遊攻略」，建議民眾上午九時三十分於玉井轉運站搭車前往梅嶺風景區，沿途可經電影《總舖師》的拍攝場景鹿陶洋江家古厝，或順遊玄空法寺，體驗山線人文風情，登山健行並品嘗梅子料理；下午建議搭乘一時十分班次回到玉井，順遊老街品嘗芒果冰，並走訪鄰近噍吧哖事件紀念園區、玉井區農會青果包裝場；或可憑票免費搭乘綠21小黃公車前往龜丹，泡湯並住宿，欣賞台南山區的清幽與四季魅力。