台灣好行樂遊竹縣套票限量開賣 最低99元暢遊獅山線熱門景點

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「台灣好行樂遊竹縣套票」全新4款登場！新竹縣政府表示，最低99元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容；套票即日起於ibon售票系統限量開賣，12月7日還將在「Wah!幾散竹東」舉辦「皮皮獅瘋套票」主題活動，鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣。

縣長楊文科表示，獅山線串聯竹北、竹東、北埔、峨眉等熱門景點，是親子、戶外旅遊與自由行旅客最常選擇的路線。此次全新推出「樂遊竹縣套票」，將客家美食、文化體驗到戶外遊程一次整合，讓旅客能以一票體驗更多竹縣風景，打造更輕鬆的旅遊方式。

交通旅遊處長陳盈州指出，這次於ibon系統推出的4款套票皆包含「獅山線公車1日無限搭乘券」，並依不同需求規劃4大主題，分別有99元人氣美食套票，可兌換內灣彭老師野薑花粽兩顆，或哈客愛養生擂茶飲品一杯；299元手作體驗套票，提供絹印DIY或客家擂茶DIY，適合親子與喜愛文化體驗的旅客。

還有389元伴手禮套票，含擂茶隨身包16入，或隆源餅行客家餅禮盒；599元遊玩體驗套票，可至尼普頓馬術創藝園區體驗騎馬，感受自然與休閒結合的特色旅程。4款套票涵蓋吃、玩、購等面向，讓旅客一次滿足所有需求。

交旅處表示，12月7日下午1點30分在「Wah!幾散竹東」的「皮皮獅瘋套票」主題活動，竹縣吉祥物皮皮獅會到場與民眾同樂，完成指定闖關任務即可兌換擂茶一杯，數量有限、兌完為止。也提醒民眾，套票於 ibon 限量販售，使用期限至2026年5月31日，建議計畫前往竹縣旅遊的民眾提前購買，更多資訊可至新竹縣旅遊網、「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁及ibon網頁查詢。

