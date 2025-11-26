台灣好行獅山線「樂遊竹縣套票」四款套票內容、票價和購買方式 一票搞定新竹縣吃喝玩樂！｜【旅遊攻略】
新竹縣政府推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低99元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容。即日起於ibon售票系統限量開賣，只要搭上車就能夠趴趴走，暢遊新竹縣各大景點走透透，來趟最Chill的竹縣小旅行。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
四款套票重點一次看
獅山線串聯竹北、竹東、北埔、峨眉，沿途行經各大知名景點，如竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等熱門景點，是親子、戶外旅遊與自由行旅客最常選擇的路線。四款套票皆包含「獅山線公車1日無限搭乘券」，並依不同需求規劃四大主題，涵蓋吃、玩、購等面向，一次滿足所有需求。
99元人氣美食套票：可兌換內灣彭老師野薑花粽兩顆，或哈客愛養生擂茶飲品一杯。
299元手作體驗套票：提供絹印DIY或客家擂茶 DIY，適合親子與喜愛文化體驗的旅客。
389元伴手禮套票：含擂茶隨身包16入，或隆源餅行客家餅禮盒。
599元遊玩體驗套票：可至尼普頓馬術創藝園區體驗騎馬，感受自然與休閒結合的特色旅程。
12/7「皮皮獅瘋套票」主題活動
為推廣新套票，同步推出「皮皮獅瘋套票」主題活動，將於12/7下午13:30在竹東「Wah!幾散竹東」登場。現場將舉辦趣味闖關遊戲，竹縣人氣最高的吉祥物皮皮獅也會到場一起同樂，完成指定任務即可兌換擂茶一杯，數量有限、兌完為止。
台灣好行獅山線 樂遊竹縣套票資訊
套票販售：2025/11/21中午12:00起至2026/5/30晚上23:59止
售票通路：可至ibon網站或全台門市ibon購買
優惠使用期限：2025/11/21～2026/5/31，逾期無效，且不可退票或兌換現金
四大主題套票內容：
1.【獅山線人氣美食套票：售價99元】
◆票券內容：包含獅山線『一日乘車票券』乙張、『人氣美食兌換券』乙張
◆人氣美食二選一：
◎內灣彭老師野薑花粽
美食兌換：野薑花粽兩顆
店家地址：新竹縣橫山鄉內灣村中正路283號
連絡電話：03-5849060
下車站點：臺鐵竹東站→轉乘火車至內灣站或轉快捷6號至內灣大橋
◎哈客愛養生擂茶：
美食兌換：冰/熱養生擂茶500ml一杯
店家地址：新竹縣北埔鄉中豐路30號
連絡電話：03-5803969
下車站點：北埔老街
2.【獅山線手作體驗套票：售價299元】
◆票券內容：包含獅山線『一日乘車票券』乙張、『手作體驗兌換券』乙張
◆手作DIY二選一：
◎玩印工作室：
體驗兌換：絹印DIY體驗(300元以下品項任選)
小提醒：成人需製作一份，12歲以下可陪同
店家地址：新竹縣竹北市東海一街95巷46號
連絡電話：03-6579597
下車站點：高鐵新竹站，步行約15分
◎哈客愛養生擂茶：
體驗兌換：擂茶DIY體驗(限雙人體驗)
小提醒：另一張獅山線車票請自行購買
店家地址：新竹縣北埔鄉中豐路30號
連絡電話：03-5803969
下車站點：北埔老街
3.【獅山線伴手禮套票：售價389元】
◆票券內容：包含獅山線『一日乘車票券』乙張、『伴手禮兌換券』乙張
◆伴手禮二選一：
◎哈客愛養生擂茶：
伴手禮兌換：擂茶隨身包(16入)
店家地址：新竹縣北埔鄉中豐路30號
連絡電話：03-5803969
下車站點：北埔老街
◎隆源餅行：
伴手禮兌換：芋仔+番薯+竹塹餅禮盒(12入)
店家地址：新竹縣北埔鄉中正路16號
連絡電話：03-5802337
下車站點：北埔老街
4.【獅山線遊玩體驗套票：售價599元】
◆票券內容：包含獅山線『一日乘車票券』乙張、『遊玩體驗兌換券』乙張
◆遊玩體驗：尼普頓馬術創藝園區騎馬體驗
店家地址：新竹縣竹北市東興路一段769巷66-1號
連絡電話：0983-666-676
下車站點：高鐵新竹站，步行約20分
◎體驗內容：
認識馬兒(約30分鐘)：了解馬的習性與安全互動方式，學習如何幫馬梳髮、刷毛
騎馬逛馬場(3~5分鐘)：實際騎乘馬兒逛馬場一圈
餵馬互動(約10分鐘)：親手餵食馬兒，留下難忘回憶
（2歲以上即可參加，體重限90Kg以下）
台灣好行獅山線「樂遊竹縣套票」使用注意事項：
1.票券使用期限：2025/11/21至2026/5/30止，逾期無效，亦無提供退費。
2.票證為無記名有價票券，請妥為保管，如發生遺失、破損或無法辦識等情形，恕不重新補發，不便之處，敬請見諒。
3.台灣好行非對號座，乘車請持ibon票券於乘車站依序排隊上車，並與司機兌換獅山線1日券車票。
4.使用兌換票券限一人使用，不得合併使用。
5.店家營業時間請自行上網搜尋。
6.乘車若需事前預訂，請自行聯繫預約。
7.主辦單位保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利。
8.現場不接受退票，如需退票請於2026/5/31前向ibon申請，退票將酌收票面3%處理費。
(A)現金購票及刷卡購票已取票者：請至全台7-ELEVEN門市機台辦理(服務時間7:00～23:00)。
(B)網站刷卡購票未取票者：請登入ibon售票網會員帳號，可自行於訂單查詢頁操作「退票申請」。
資料來源：新竹縣政府
資料整理：Vinge
