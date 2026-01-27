台灣好行評鑑結果出爐！觀光署長陳玉秀盼「台式服務」延續第一線 得獎名單一次看

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

114年度台灣好行評鑑結果於今（27）日正式出爐，本次共計31個推動單位及40家客運業者參加評選，分別選出8家績優推動單位與客運業者，及獎勵2家服務品質優良客運公司，與6名優良駕駛員與服務人員，並透過績優單位分享，達到標竿學習效果。觀光署長陳玉秀認為，「人」是提高台灣旅遊品質的關鍵，而且台灣人的熱情以及應變能力都是優點，這樣的「台式服務」將是觀光的一大亮點，盼這些特質能發揮到觀光第一線，用熱情款待國際旅客。

台灣好行評鑑結果為8家績優推動單位與客運業者，及獎勵2家服務品質優良客運公司，與6名優良駕駛員與服務人員。（圖／觀光署）

觀光署說明，台灣好行景點接駁服務，提供國內外自由行旅客低碳、直截且友善的大眾運輸旅遊服務，串聯全臺主要觀光景點與各大交通樞紐，截至去年底已開行90條路線，為維護台灣好行優良服務品質，觀光署每年皆委託第三方公正機構辦理評鑑作業，透過考核評鑑、績優獎勵、標竿學習等過程建立良性競爭機制。

今年評鑑結果，在推動單位部分，一般類型路線之推動單位第1名由推動皇冠北海岸線的北海岸及觀音山國家風景區管理處拔得頭籌，該管理處串聯北海岸18個人氣景點，推出多款主題套票，並結合自行車旅遊，充分呈現路線特色，第2、3名分別為臺中市政府及大鵬灣國家風景區管理處；郵輪式公車之推動單位第1名則為推動玉長豐濱線及東部海岸線的東部海岸國家風景區管理處，該管理處整合創新行動旅遊服務，導入科技創新及數位轉型，並配合環境教育辦理期間限定夜訪小野柳主題活動。

台灣好行景點接駁服務，提供國內外自由行旅客低碳、直截且友善的大眾運輸旅遊服務，串聯全臺主要觀光景點與各大交通樞紐，截至去年底已開行90條路線。（圖／記者盧逸峰攝）

在客運業者部分，一般類型路線之客運業者第1名由高墾線共營管理中心獲得，該中心營運大鵬灣琉球線，提供預約候車服務，致力推行海洋生態觀光遊憩並推動淨灘永續環境，第2、3名則分別為南投汽車客運股份有限公司、中台灣客運股份有限公司；郵輪式公車路線則由響應綠色旅遊，擁有富足氧氣、土地、食物、美景、人情味的縱谷花蓮線之太魯閣客運股份有限公司獲得第1名。

在永續推動方面，觀光署表示，目前「台灣好行」已有16家客運業者投入ESG教育訓練與溫室氣體盤查作業，逐步建立公共運輸服務的碳管理基礎，讓旅客在搭乘的同時，也能參與低碳旅行的實踐，並榮獲「第二屆 ESG 交通運輸永續獎」之「傑出獎」肯定。

針對台灣好行未來努力的方向，陳玉秀表示，有些旅客反映希望增加班次、增加行李放置空間；同時客運業面臨司機短缺問題，有車但是沒有司機可開，觀光署持續盤點資源及路線，並與業者討論如何因應整體布局。

陳玉秀表示，有些旅客反映希望增加班次、增加行李放置空間；同時客運業面臨司機短缺問題，有車但是沒有司機可開。（圖／記者盧逸峰攝）

觀光署提到，北投竹子湖線之推動單位台北市政府與客運業者大南汽車股份有限公司獲得服務品質提升獎（最佳進步獎），該路線整合北投與陽明山地區旅遊資源，串聯沿途北投公園、硫磺谷和竹子湖等九大景點，提供地熱景觀、溫泉文化及人文風情導覽，服務品質有顯著提升。

觀光署指出，目前公共運輸市場仍持續缺工，為鼓勵促進觀光動能的第一線駕駛與服務人員，本次選出6名優良駕駛及服務人員進行表揚，分別為柯佳宏（高墾線共營管理中心-屏東汽車客運股份有限公司）、顧友翔（高墾線共營管理中心-高雄汽車客運股份有限公司）、廖崧皓（南投汽車客運股份有限公司）、黃水松（中台灣客運股份有限公司）、劉榮昇（太魯閣客運股份有限公司）、辛燕華（大南汽車股份有限公司），於推行「台灣好行」推動及營運崗位上持續努力，服務執行與管理成效上表現卓著之績優單位夥伴，觀光署也頒發獎狀以茲鼓勵。





台北客運公司副理田養民分享台灣好行九份金瓜石線執行經驗，透過績優單位分享，達到標竿學習效果。（圖／記者盧逸峰攝）

