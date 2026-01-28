台灣好行金門線榮獲觀光署2025年評比優等

▲觀光署長陳玉秀親自頒獎。

【記者 洪美滿／金門 報導】交通部觀光署辦理114年台灣好行服務管理及服務品質優化作業滿意度評比結果出爐了！金門縣政府及金門縣公共車船管理分別榮獲郵輪式推動單位及客運單位組優等，頒獎典禮於115年1月27日假觀光署台北旅服中心舉辦，由交通部觀光署陳玉秀署長親自頒獎，金門縣由公共車船管理處處長楊沁杭代表領獎。

交通部觀光署每年都會針對各好行路線進行評比，評比委員由各大學運輸及觀光旅遊背景等專家學者組成，評比面向有軟硬體設施共6項，在嚴謹的評比制度下，能從全國各縣市及國家風景區管理處所屬路線中脫穎而出，實屬不易。

廣告 廣告

金門觀光公車是在102年12月加入台灣好行行列，名稱已更改為台灣好行金門線，目前共有7條路線，包含A線-水頭翟山線、B線-古寧頭戰場線、C線-獅山民俗村線、D線-榕園太湖線、E線-風獅爺主題路線、F線-尋城趣文化小旅行主題路線及G線-金門大橋烈嶼線，行駛路線概括

金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。

金門縣政府說明，貫徹縣長陳福海致力於打造獨具特色的台灣好行，並積極改善基礎設施及友善全縣旅遊環境，提升金門旅遊環境的整體競爭力的施政理念，近年來有許多創新及便民的作為，例如車內中英日韓四語影音導覽系統、使用低地板及無障礙車隊、車上免費wifi、線上訂位劃位系統(www.kinmendiway.com)及專屬ci識別標誌之車體塗裝、站牌設計等，有效提昇路線附加價值及旅客搭乘意願，建立起更加友善的交通旅遊服務。

目前台灣好行共發行半日券、一日券、二日券、風獅爺主題套票半日及一日券及尋城趣主題套票半日券等6種套票，半日券價格為250元、一日券為400元及二日券700元，除可於7-11及全家便利商店購買外，也可以透過線上購票訂位系統或車上以Line Pay付費。相關資訊請洽服務專線：金城車站：082-325548、山外車站：082-332814、沙美車站：082-352360。（照片記者洪美滿翻攝）